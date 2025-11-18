ETV Bharat / state

अब शेर, भालू, टाइगर व पैंथर को भी कर सकते हैं Adopt, कोटा में लागू हुई स्कीम

पहली बार कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के वन्य जीव को गोद दिया गया है.

कैपटिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम लागू
कैपटिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम लागू (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 2:18 PM IST

कोटा : वन्य जीव विभाग ने राजस्थान में कैपटिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम लागू की है, जिसके तहत पहली बार कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के वन्य जीव को गोद दिया गया है. इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था वन्य जीव को गोद ले सकती है. यह समय सीमा कुछ दिन से लेकर एक साल तक की है या फिर इससे भी ज्यादा समय तक व्यक्ति किसी वन्य जीव को गोद ले सकता है. व्यक्ति या संस्था को गोद लिए गए वन्य जीव की देख रेख और भोजन के लिए होने वाले खर्च का भार उठाना होगा.

वन्य जीव विभाग के उपवन संरक्षक अनुराग भटनागर का कहना है कि राजस्थान में पहली बार कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क ने ही इस स्कीम के तहत वन्य जीव को गोद देने की व्यवस्था की है. प्रदेश में यह स्कीम काफी पहले बन गई थी, लेकिन देश के एक भी बायोलॉजिकल पार्क में लागू नहीं हुई. उन्होंने इसके लिए काफी मेहनत की और राज्य सरकार से अनुमति लेकर इसे लागू भी कर दिया है.

कोटा में लागू हुई कैपटिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम (ETV Bharat Kota)

पांच प्रजाति के 12 वन्य जीव दिए गए हैं गोद : एनटीपीसी अंता के परियोजना प्रमुख संजीव सक्सेना का कहना है कि उन्होंने 17 लाख की राशि देकर 1 साल के लिए 12 वन्य जीव को गोद लिया है. एनटीपीसी अंता ने सबसे पहले स्कीम के तहत 12 वन्य जीव को गोद लिया है, जिनमें एक टाइगर, चार पैंथर (दो नर व दो मादा), तीन हाइना (एक नर व दो मादा), तीन ब्लैक बक (एक नर व दो मादा) और एक सांभर शामिल है. हमने यह शुरुआत की है और दूसरे लोगों को भी यह प्रेरणा दे रहे हैं कि वह भी आगे आएं. उनका कहना है कि यह प्रकृति सभी लोगों के लिए बनी है, लेकिन ध्यान केवल मनुष्य का रखा जाता है. यह वन्य जीव भी इस संसार और प्रकृति का ही हिस्सा है.

गोद लेने के लिए इतने रुपए देने होंगे
गोद लेने के लिए इतने रुपए देने होंगे (ETV Bharat GFX)

शेर, भालू, लोमड़ी, सियार भी ले सकते हैं गोद : डीसीए अनुराग भटनागर के अनुसार स्कीम के तहत शेर, भालू, लोमड़ी, सियार, पैंथर, टाइगर, बंदर, हाइना से लेकर सरीसृप मगरमच्छ, अजगर और पक्षियों को भी गोद लिया जा सकेगा. इस स्कीम के तहत जोधपुर के माचिया, उदयपुर के सज्जनगढ़, कोटा के अभेड़ा, जयपुर के नाहरगढ़ व बीकानेर मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क शामिल है. इस तरह की स्कीम पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में चल रही है.

शेर, भालू, लोमड़ी, सियार भी ले सकते हैं गोद
शेर, भालू, लोमड़ी, सियार भी ले सकते हैं गोद (ETV Bharat Kota)

कितने समय के लिए ले सकते हैं गोद : डीसीएफ अनुराग भटनागर का कहना है कि जरूरी नहीं है कि 1 साल के लिए ही वन्य जीव को गोद लिया जाए. उसे कुछ दिन के लिए भी गोद लिया जा सकता है. इसकी पूरी कार्य योजना बनाई गई है, जिसके अनुसार व्यक्ति 5 दिन या 10 दिन के लिए भी वन्य जीव को गोद ले सकता है. इसमें उनके कुछ हजार रुपए खर्च होंगे. वह जिस जानवर को गोद लेना चाहता है, उसके सालाना खर्च के अनुसार तय किए दिन का पैसा लिया जा सकता है. भटनागर का कहना है कि सरकार से गाइडलाइन को अनुमोदित करवाया गया है. इसी के अनुसार उसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल प्रोसीजर (एसओपी) के अनुसार कार्य किया. एंक्लोजर में बंद वन्य जीव के अनुसार पूरा खर्चा निकाला है, जिसमें कुछ हजार से लेकर लाखों रुपए सालाना तक एक वन्य जीव का खर्चा आ रहा है.

स्कीम के तहत 12 वन्य जीव को गोद लिया है
स्कीम के तहत 12 वन्य जीव को गोद लिया है (ETV Bharat Kota)

गोद का मतलब घर ले जाना नहीं : अनुराग भटनागर का कहना है कि इसके तहत जन सहभागिता को प्रोत्साहन देना है और एंक्लोजर में बंद वन्य जीव का देखभाल सुनिश्चित करना है. इससे वन्य जीव विभाग पर भार भी कम होगा. लोगों का कनेक्शन बढ़ने से बायोलॉजिकल पार्क में फुटफॉल भी बढ़ेगा. इसके बाद इन जू और बायोलॉजिकल पार्क में सुविधा भी विकसित होने लगेगी, क्योंकि वन्य जीव की देखभाल में होने वाले खर्चे की फॉरेस्ट विभाग को बचत होगी और यह पैसा सुविधा विकसित करने में खर्च होगा. वन्य जीव के देखभाल के साथ-साथ उसके भोजन, सफाई, नियमित स्वास्थ्य जांच और अन्य खर्च को शामिल किया जाएगा. स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत वन्यजीव को घर नहीं ले जा सकेंगे. साथ ही छूने, खिलाने, संभालने, खेलने व एंक्लोजर में जाने की अनुमति नहीं होगी.

गोद लेने वाले व्यक्ति को यह मिलेगी सुविधा :

  1. स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत व्यक्ति को वन्य जीव विभाग के जरिए आई कार्ड जारी कर दिया जाएगा.
  2. प्रायोजक अपने परिवार या जानकार पांच व्यक्तियों के साथ बायोलॉजिकल पार्क में नि:शुल्क प्रवेश ले सकेंगे.
  3. स्पॉन्सरशिप लेने वाली संस्था या व्यक्ति नाम गोद लिए गए वन्य जीव के एंक्लोजर के बाहर प्रदर्शित किया जाएगा.
  4. इस स्कीम के तहत दी गई राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर मुक्त होगी.
  5. स्पॉन्सरशिप लेने वाले व्यक्ति को बायोलॉजिकल पार्क के कई आयोजन में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा.

गोद लेने के लिए टाइगर के लिए 4.8 लाख रुपए सालाना खर्च देना होगा
गोद लेने के लिए टाइगर के लिए 4.8 लाख रुपए सालाना खर्च देना होगा (ETV Bharat Kota)

यहां दे सकते हैं आवेदन : अनुराग भटनागर के अनुसार व्यक्ति इसके लिए वन्य जीव विभाग में आकर आवेदन कर सकता है. इसके साथ ही बायोलॉजिकल पार्क के इंचार्ज को भी वह फॉर्म जमा कर सकता है, जिस पर निर्णय मुख्य वन्य जीव संरक्षक लेंगे. मुख्य वन्य जीव संरक्षक के अनुशंसा के बाद सदस्यता स्वीकृत हो जाएगी. इसके बाद गोद लेने वाली संस्था और व्यक्ति को भुगतान करना होगा.

