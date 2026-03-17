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Kota MBS Hospital : हेरिटेज लुक देख डॉक्टर मंगेतर के साथ प्री-वेडिंग शूटिंग करने पहुंचा MP पुलिस अधिकारी, जानिए आगे क्या हुआ ?

महंगी बाइक पर सवार पुलिस अधिकारी शूट कर रहा था कि अस्पताल प्रबंधन ने रो​क दिया. तीन से चार कैमरामैन के साथ पहुंचा था पुलिसकर्मी.

Police Officer and Fiancée Posing for a Pre-Wedding Shoot
प्री वेडिंग शूट करता पुलिस अधिकारी व मंगेतर (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 7:05 PM IST

3 Min Read
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कोटा: शहर की विभिन्न खूबसूरत लोकेशन पर अच्छी खासी संख्या में प्री-वेडिंग शूटिंग होती है, लेकिन शादी से पहले की ऐसे ही एक शूट पर विवाद हो गया. इसकी वजह थी लोकेशन. असल में मध्यप्रदेश का पुलिस अधिकारी और उनकी डॉक्टर मंगेतर कोटा के एमबीएस चिकित्सालय में प्री-वेडिंग शूट करने पहुंच गए. वे अस्पताल परिसर में कुछ शूट ही कर पाए कि अस्पताल प्रबंधन ने रोक दिया.

कोटा मेडिकल कॉलेज के एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. धर्मराज मीणा ने बताया कि रविवार को अस्पताल में छुट्टी होने के चलते एक युवक व युवती प्री-वेडिंग शूट करने पहुंचे. इस बारे अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें सूचना दी. इसके बाद इन्हें रोका गया, क्योंकि यहां बिना अनुमति प्री-वेडिंग शूट नहीं की जा सकती है. अस्पताल मरीजों के लिए है. शूटिंग कर रहे इन लोगों से पूछताछ की तो युवक ने खुद को मध्यप्रदेश में पुलिस अधिकारी बताया. उनकी मंगेतर डॉक्टर है. दोनों की शादी जल्द होने वाली है. ऐसे में प्री-वेडिंग शूट के लिए यहां आए.

एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. धर्मराज मीणा बोले... (ETV Bharat Kota)

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सोशल मीडिया पर भायी लोकेशन: अस्पताल अधीक्षक डॉ. मीणा ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात भी है कि बाहर से लोग यहां के हेरिटेज लुक को देखकर प्रसन्न होते हैं. इस तरह के प्री-वेडिंग शूट में पढ़े-लिखे लोग आते हैं. प्री-वेडिंग शूट के लिए ये लोग लोकेशन देख रहे थे, तब सोशल मीडिया के जरिए ही अस्पताल की बिल्डिंग का फोटो देखा. पसंद आने पर कोटा के एमबीएस अस्पताल पहुंचे. मीणा का कहना है कि अस्पताल का लुक हेरिटेज है. इसी को लेकर भी यहां प्री वेडिंग शूट कर रहे थे.

heritage look of MBS Hospital is captivating
एमबीएस अस्पताल का हेरिटेज लुक लुभाता है... (ETV Bharat Kota)

5 से 7 मिनट का शूट: मीणा ने बताया कि प्री-वेडिंग शूट में लड़का पुलिस की वर्दी में ही था, जो महंगी बाइक से पहुंचा था. उसकी मंगेतर डॉक्टर की वेशभूषा में थी, जिसे अस्पताल में ड्रॉप एवं रिसीव करना शूट किया. उनके साथ तीन से चार कैमरामैन थे. अस्पताल में 5 से 7 मिनट ही शूट कर पाए.

Pre wedding shoot at MBS Hospital
एमबीएस अस्पताल में प्री वेडिंग शूट (ETV Bharat Kota)

बिल्डिंग और हेरिटेज लुक देखकर आते हैं: डॉ. धर्मराज मीणा ने कहा कि कोटा में मुकुंदरा हिल्स व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, सिटी पार्क व हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट से लेकर कई बिल्डिंग है, जो अलग अनुभव कराती है. एमबीएस बिल्डिंग भी हेरिटेज लुक लिए है. उसके साथ फोटो खींचने भी कई लोग रुक जाते हैं. उन्होंने बाहर ही शूटिंग की थी. अंदर हम अनुमति नहीं देते हैं. हमने उन्हें बाहर रोक दिया था.

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