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जब स्कॉटलैंड में विशाल बत्रा से पूछा गया, क्या आप विक्रम बत्रा जी को जानते हैं, जानिए भारत मां के परमवीर से जुड़े अद्भुत किस्से

करगिल में लड़ाई के दौरान उनकी 13 जैक को 5140 को कैप्चर करने के लिए भेजा गया था. उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनका कोड नेम 'शेरशाह' रखा था. 5140 की चोटी जीतने के लिए रात के अंधेरे में पहाड़ की खड़ी चढ़ाई से दुश्मन की निगाहों से बचते हुए पाकिस्तानियों को धूल चटाई और उस पोस्ट पर कब्जा किया. जीत के बाद वायरलेस से बेस पर अपना मैसेज पहुंचाया. विक्रम बत्रा ने रणभूमि से अपने कमांडिग ऑफिसर को कहा 'ये दिल मांगे मोर'. इस चोटी पर कब्जा करने के लिए बत्रा 13 जैक की बी और डी कंपनी को लेकर खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए टॉप पर पहुंचे थे. इस खतरनाक युद्ध में आमने-सामने हाथापाई जैसी भिड़ंत में कैप्टन विक्रम बत्रा ने चार पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया.

विक्रम बत्रा को करगिल का शेरशाह कहा जाता है. उनकी कहानी को इसी नाम से बनी फिल्म में पर्दे पर दिखाया गया था. फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निभाया था. इससे पहले भी करगिल युद्ध पर बनी फिल्म LOC KARGIL में भी विक्रम बत्रा का किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया था. विक्रम बत्रा का पंच लाइन 'ये दिल मांगे मोर' बच्चे-बच्चे की जुबान पर चढ़ गया था. यही पंचलाइन उनकी पहचान बन गई थी. कारगिल में पड़ी बर्फ पिघल सकती है, लेकिन कैप्टन बत्रा की बहादुरी की कहानी कभी नहीं मिटाई जा सकती है.

विक्रम बत्रा का जन्म देवभूमि हिमाचल के पालमपुर के छोटे से गांव घुग्गर में हुआ था. 9 सितंबर 1974 विक्रम बत्रा का जन्म हुआ था. डीएवी स्कूल पालमपुर में आरंभिक पढ़ाई के बाद विक्रम बत्रा चंडीगढ़ आकर कॉलेज की पढ़ाई करने लगे. वर्ष 1996 में वे सैन्य अकादमी देहरादून के लिए चयनित हुए. कमीशन हासिल करने के बाद उनकी नियुक्ति 13 जैक राइफल में हुई थी.

शिमला: कुछ नाम ऐसे होते हैं कि सिर्फ उनका जिक्र भर किया जाए तो किस्सों की बरसात होने लगती है. भारत मां के अमर सपूत परमवीर विक्रम बत्रा भी ऐसे ही महान बलिदानी हैं, जिनका नाम भर सुन लेने से वीरोचित मंत्र जप की शक्ति अनुभूत होती है। ये तो सब जानते हैं कि नापाक दुश्मन के मन में उनका कितना खौफ था। ये भी सब जानते हैं कि उन्हें पाकिस्तानी शेरशाह के नाम से पुकारते थे. युद्ध के मैदान में आज ही वो देश के लिए बलिदान हुए थे.

5140 को फतेह करने के अगले दिन जब एक टीवी चैनल पर विक्रम बत्रा ने ये दिल मांगे मोर कहा तो मानो देश के युवाओं के रग-रग में जोश भर गया. उनका ये वॉर सिग्नल राष्ट्रीय नारा बन गया था. करगिल युद्ध के समय विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट थे, लेकिन 5140 की चोटी में दिखाए गए पराक्रम के चलते उन्हें जंग के मैदान में ही कैप्टन प्रमोट किया गया और अब वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा.

5140 पर किया कब्जा (FILE PHOTO)

साथी को बचाने के लिए हो गए शहीद

द्रास सेक्टर में पॉइंट 5140 को फतेह करने के बाद पॉइंट 4875 पर कब्जे की जिम्मेदारी मिली थी. हालांकि उनके कमांडिंग ऑफिसर उन्हें भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अभी कुछ समय पहले ही 5140 से लौटे थे उन्हें सही से आराम का मौका भी नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने खुद 4875 पर जाना चुना. पहली जुलाई 1999 को बटालियन के सैनिक मश्कोह घाटी में इकट्ठे हो गए. तीन दिन तक योजना बनाई गई और फिर एक खतरनाक हमला किया गया. इसमें पाकिस्तानियों के हौसले पस्त हो गए.

हमले के दौरान कैप्टन बत्रा के साथी नवीन नागपा के पास एक ग्रेनेड आकर गिरा, जिसकी वजह से नवीन बुरी तरह घायल हो गए. विक्रम ने सूबेदार रघुनाथ को नवीन के घायल होने की जानकारी दी. सूबेदार रघुनाथ ने कहां मैं नवीन को लेकर आता हूं. विक्रम बत्रा कंपनी के कमांडर थे, उन्होंने रघुनाथ से कहा आप रुकिये मैं नवीन को लेने जाऊंगा, आप बाल बच्चों वाले आदमी हैं. नवीन को पोस्ट पर लाने के बाद उन्होंने खुद चार्ज किया और दुश्मनों से भिड़ गए. इस दौरान कई पाक सैनिकों को मौत के घाट उतारा, लेकिन इसी दौरान छिप कर बैठे घुसपैठिए ने विक्रम बत्रा की छाती पर गोली मार दी. आखिरकार 7 जुलाई 1999 को वो युद्ध के मैदान में शहीद हो गए. भारतीय जाबांजों ने उस चोटी पर भी तिरंगा फहराया और आज इस चोटी को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है.

दोस्तों के साथ विक्रम बत्रा (FILE PHOTO)

जनरल वीपी मलिक ने अपनी किताब के 171 नंबर पन्ने पर दर्ज किया है- "7 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करने का फैसला लिया. आक्रमण का नेतृत्व भी कैप्टन बत्रा ने खुद किया. आमने-सामने की लड़ाई में विक्रम बत्रा ने पांच पाकिस्तानी फौजी मार गिराए. इस दौरान वे बुरी तरह से घायल हो गए थे. साथियों ने उन्हें मोर्चे से हटने के लिए आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने. पहली जुलाई से लेकर अब तक विक्रम बत्रा काफी थक भी गए थे. जनरल वीपी मलिक लिखते हैं कि आखिरकार जो कार्य सैन्य दृष्यि से असंभव माना जाता था, विक्रम बत्रा उसे पूरा करने में सफल हुए.

दोस्तों से कहा था तिरंगे में आऊंगा या तिरंगा लहराकर आऊंगा

करगिल की जंग से कुछ समय पहले विक्रम बत्रा छुट्टी पर अपने घर आए थे, तब एक पार्टी के दौरान उनके दोस्तों ने कहा कि तुम अब फौजी हो अपना ध्यान रखना. जवाब में विक्रम बत्रा ने कहा था ''चिंता मत करो, मैं तिरंगा लहराकर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटकर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर''. आखिर में विक्रम बत्रा ने 5140 पर तिरंग लहराया भी और तिरंगे में लिपटकर आए भी.

4875 चोटी है बत्रा टॉप

ये भी सभी जानते हैं कि जिस चोटी को विक्रम बत्रा की टीम ने फतह किया था, उसका नाम बत्रा टॉप है, लेकिन यहां हम अमर बलिदानी विक्रम बत्रा के कुछ अनछुए पहलू आपको बता रहे हैं. आइए, जानते हैं कि विक्रम बत्रा नाम के इस सपूत के पांव पालने में ही कैसे नजर आ गए थे. उससे पहले एक रोमांचक किस्सा सुनिए. विक्रम बत्रा के जुड़वां भाई विशाल बत्रा स्कॉटलैंड की यात्रा पर थे. वहां एक पर्यटन स्थल देखने के दौरान उन्होंने विजिटर्स बुक पर संदेश लिखा और अपने नाम के साथ हस्ताक्षर किए. उनके नाम के साथ बत्रा सरनेम जुड़ा देखकर वहां खड़े एक भारतीय ने पूछा-क्या आप विक्रम बत्रा जी को जानते हैं? विशाल चकित रह गए. उन्होंने मन ही मन अपने भाई के चरणों में प्रणाम किया और सोचा-सुदूर विदेश में भी आपका नाम आदर के साथ लिया जा रहा है, हे भारत मां के अमर सपूत आपको प्रणाम है.

कैप्टन विक्रम बत्रा (FILE PHOTO)

बचपन में दिख गए थे महानता के गुण

विक्रम और विशाल जुड़वां भाई थे. उनके माता पिता ने लव-कुश नाम रखा था. विक्रम अपनी मां की कोख से अपने भाई से कोई 15 मिनट पहले धरती मां की गोद में आए थे. उन्हें लव पुकारा जाता था. विक्रम बत्रा को अपने पिता से देशभक्ति के संस्कार मिले, वो बचपन में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राणा प्रताप आदि परमवीरों की कहानियों को बड़े चाव से सुनते थे. ये बात उनके पिता जीएल बत्रा ने कई मंचों पर कही.

विक्रम बत्रा के बारे में कुछ और रोचक बातें

स्कूल में विक्रम बत्रा खेल से लेकर पढ़ाई तक, सब जगह अव्वल थे. विक्रम ने टेबल टेनिस में नेशनल में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व किया था.

यारों के यार विक्रम अपने दोस्तों को जमकर देते थे पार्टीज. विक्रम बत्रा अपने जेब खर्च को बचाकर अपने दोस्तों को पार्टीज दिया करते थे.

वे कराटे में सिद्धहस्त थे और ग्रीन बैल्ट होल्डर भी थे.

विक्रम बत्रा ने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से पढ़ाई की थी, वो नॉर्थ जोन में पंजाब निदेशालय के सर्वश्रेष्ठ एयर विंग कैडेट बने थे. वे एनसीसी के पैराट्रूपर्स भी थे.

विक्रम बत्रा चाहते तो मर्चेंट नेवी की शानदार नौकरी कर सकते थे, लेकिन भारतीय सेना का हिस्सा बनना ही उनका परम शौक था.

विक्रम बत्रा के बारे में तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने लिखा है-यदि यह युवा करगिल से लौट आया होता तो भारतीय सेना का सबसे यंग अध्यक्ष बनता.

वो सेना में अकसर कहा करते थे-अफसर सबसे आगे चलता है. इसे युद्ध के समय उन्होंने चरितार्थ किया. अपने अधीनस्थ को ये कहते हुए बचाया कि पीछे हट, तू बाल-बच्चों वाला है और खुद अपने ऊपर सारा आक्रमण ले लिया.

विक्रम बत्रा की अपने माता-पिता से आखिरी बात 29 जून 1999 को हुई थी.

बालपन में दूरदर्शन पर आने वाले कार्यक्रम परमवीर को देख कर प्रेरित हुए विक्रम बत्रा भी परमवीर हुए, लेकिन ये सब बलिदान उपरांत हुआ. विक्रम बत्रा का घर अब एक पावन स्थल है. यहां अमर बलिदानी को याद करने के लिए देश भर से लोग पहुंचते हैं. भारत मां के अमर सपूत को प्रणाम.

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