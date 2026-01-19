ETV Bharat / state

'मां, मेरी रिहाई कब होगी?' ईरान में फंसे कैप्टन विजय की पुकार

10 लोगों को छोड़ा गया : उन्होंने बताया, विजय के साथ कुल 18 लोगों को बंधक बनाया गया था. 10 लोगों को छोड़ दिया गया है. इससे विजय ज्यादा परेशान है. कहता है बस आठ लोग ही बचे हैं, पता नहीं ईरानी कब छोड़ेंगे.

मां कमलेश आंखों में आंसू लिए कहती हैं, कम से कम रोज नहीं तो दूसरे दिन बेटे का अब फोन आ रहा है. इससे थोड़ा सुकून है, नहीं तो शायद अब तक उनकी जान ही निकल गई होती. अब तो यही आस है कि सरकार कुछ मदद करे और उनका बेटा जल्द से जल्द उनके पास अपने वतन लौट आए.

पूछता है- आखिर चल क्या रहा है : विजय की माता कमलेश देवी ने बताया, रात में बेटे से फोन पर बात हो जाती है. मैंने पूछा बेटा तू कैसा है, तो बस एक ही बात पूछता है. मां हमें यहां पर कुछ पता नहीं चल रहा है. रिहाई को लेकर बाहर क्या हो रहा है. आप ही बता दीजिए कि आखिर चल क्या रहा है.

इस बीच बेटे को लेकर परेशान माता-पिता को राहत भरी खबर मिली है. पिता रिटायर्ड शिक्षक चरण सिंह (76) ने बताया, इस बात का थोड़ा सुकून है कि रात के समय बेटे का फोन आ जाता है. करीब चार से पांच मिनट बात करने की अनुमति दी जाती है.

शामली : गांव भैंसवाल के रहने वाले विजय कुमार मर्चेंट नेवी में कैप्टन पद पर तैनात हैं. अमेरिका से तेल लेकर आते समय ईरान में उनके जहाज को बंधक बना लिया गया है. बेटे के बंधक बनाने की खबर से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. घर में रोज बेटे की लंबी उम्र ओर जल्द वापसी के लिए हवन पूजन किया जा रहा है. परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि उनके बेटे और अन्य साथियों को जल्द भारत लाया जाए.

पिता चरण सिंह ने बताया, सबसे पहले मेरे भतीजे ने फोन कर विजय को ईरान में बंधक बनाए जाने की सूचना दी थी. भतीजे के ही पास विजय का फोन आया था, कहा कि घर का नंबर भूल गया हूं, मुझे नंबर दे दो, ताकि माता-पिता से बात हो सके. भतीजा भी मर्चेंट नेवी में है.

ईरानी नेवी ने बेटे के जहाज पर चलाई गोली : पिता ने बताया, बेटे विजय का फोन मेरे पास आया और उसने कहा कि अमेरिका से तेल लेकर आते समय ईरान की नेवी ने हम लोगों को रुकने का इशारा किया, लेकिन हम लोग नहीं रुके. ईरानी नेवी ने हम पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद हम लोगों ने अपना जहाज रोक लिया.

ईरान की नेवी हमारे जहाज के अंदर आ गई और हमारे मोबाइल फोन और सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया. उसके बाद से हम लोगों को बंधक बनाया हुआ है. क्या बात है, क्या कारण है, क्यों हमें बंधक बनाया गया है इस बात की भी कोई जानकारी नहीं दी गई है.

हम फोन नहीं कर सकते : चरण सिंह ने बताया, रात के समय उनके बेटे विजय का फोन वहीं के किसी नंबर से आता है. उस नंबर पर हम फोन फोन नहीं कर सकते. चार से पांच मिनट बात हो पाती है और उसके बाद बेटे से फोन ले लिया जाता है. बेटे ने बताया कि उन्हें खाने-पीने की या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है.

विजय के पिता चरण सिंह ने बताया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेजने के बाद भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है. यहां तक कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई फोन नहीं किया गया. एसपी के पीआरओ का पास फोन आया था और उनसे नाम पता कुछ जानकारी ली थी, बाकी उसके बाद अब तक उनके द्वारा भी कोई जानकारी न तो दी गई और न ही ली गई. जिस कंपनी में उनका बेटा कार्यरत है उनकी तरफ से भी अब तक किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और कंपनी के किसी भी अधिकारी का उनके पास फोन नहीं आया है.

2009 में हुआ था भर्ती : चरण सिंह ने बताया, 2009 में विजय मर्चेंट नेवी में भर्ती हुआ था. पहली पोस्टिंग सिंगापुर में हुई थी. बेटा विजय RPSI एजेंसी इंडिया SSDM मैरीन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी के माध्यम से मर्चेंट नेवी में कार्यरत है. वह वायलेंट राउर नामक जहाज पर कैप्टन के पद पर तैनात था, जो प्राइम टैंकर एलआईसी दुबई कंपनी से संबद्ध है. वहीं विजय के बंधक बनाए जाने की जानकारी होने पर आस-पास गांव के लोग विजय के माता-पिता के पास पहुंच रहे हैं और उनको ढांढस बंधा रहे हैं.

यह भी पढ़ें : ईरान में फंसे शामली के मर्चेंट नेवी में कैप्टन विजय, माता-पिता का छलका दर्द, बेटे की सलामती के लिए कर रहे हवन