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कैप्टन रामेश्वर ठाकुर ने HPPSC को बनाया भरोसमंद संस्था बनाया, इंटरपोल भी कर चुका है काम की तारीफ

शिमला: कभी भारतीय सेना में कैप्टन बनकर देश की सेवा की, फिर आईपीएस अधिकारी के रूप में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली और एसपीजी में रहते हुए देश के प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा का दायित्व निभाया. अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह और आईके गुजराल और एचडी देवगौड़ा जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े रहे पूर्व आईपीएस कैप्टन रामेश्वर ठाकुर का सफर सिर्फ उपलब्धियों की फेहरिस्त नहीं, ये संघर्ष, अनुशासन, ईमानदारी और आत्मविश्वास की ऐसी कहानी है, जो हताशा से जूझ रहे युवाओं को नई राह दिखाती है.

बचपन में संघर्षों से सीखे संस्कारों को जीवन का आधार बनाने वाले कैप्टन ठाकुर ने हर पड़ाव पर खुद को साबित किया. सेना से लेकर पुलिस सेवा तक उनकी कार्यशैली और कर्तव्यनिष्ठा ने उन्हें राष्ट्रपति पुलिस मेडल जैसे सम्मान तक पहुंचाया. वन्यजीव अपराध के खिलाफ एशिया स्तर पर इंटरपोल की सराहना भी उनके खाते में दर्ज हुई, लेकिन उनकी उपलब्धियों की असली परीक्षा तब हुई, जब उन्हें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थान की कमान सौंपी गई. शुक्रवार को वो आयोग के चेयरमैन के पद से रिटायर हो गए.

हिमाचल लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के पद से सेवानिवृत हुए कैप्टन रामेश्वर सिंह (ETV Bharat)

जिस दौर में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर युवाओं के बीच सवाल और अविश्वास का माहौल बना हुआ था, उस समय रामेश्वर ठाकुर ने पारदर्शिता को सबसे बड़ा हथियार बनाया. बिना पेपर लीक परीक्षाओं का आयोजन, प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना और समय पर परिणाम जारी करना, इन प्रयासों ने हजारों अभ्यर्थियों के मन में यह विश्वास भी जगाया कि मेहनत और ईमानदारी के दम पर सफलता हासिल की जा सकती है. आज HPPSC के चेयरमैन पद से उनकी सफल और सम्मानजनक विदाई है, लेकिन उनकी कहानी का सबसे अहम अध्याय शायद उनकी कुर्सी से उतरने के बाद शुरू होता है. एक ऐसे अधिकारी की कहानी, जिसने संघर्ष से सीखा, जिम्मेदारियों को अवसर बनाया और हर चुनौती के बीच अपने काम से जवाब दिया। ETV भारत ने सेवानिवृत्ति के दिन कैप्टन रामेश्वर ठाकुर से खास बातचीत की और जाना कि आखिर संघर्षों से निकला एक साधारण बालक देश की सर्वोच्च सुरक्षा व्यवस्था से लेकर राज्य के सबसे अहम संवैधानिक भर्ती संस्थान की कमान तक कैसे पहुंचा.

मौसा-मौसी के संस्कारों की देन

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर मूलत एयरपोर्ट जुब्बड़हट्टी के पास एक गांव का रहने वाले हूैं. पिताजी होमगार्ड में साधारण वॉलंटियर के तौर पर काम करते थे. पिताजी और माताजी बचपन में ही गुजर गए थे. मध्यवर्गीय परिवार था. उसमें अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां थी. बचपन से मौसा-मौसी ने देखभाल की. शिमला जिले के ही गवर्नमेंट हाई स्कूल घनाहटी से मैट्रिक करने के बाद संजौली कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की. इसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एडमिशन ली थी. इसी दौरान उनका चयन भारतीय सेना में ओटीए के माध्यम से हो गया था. ओटीए ट्रेनिंग के बाद मैंने सेना में कमीशन प्राप्त किया, लेकिन घर की परिस्थितियों की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी.

रामेश्वर ठाकुर बताते हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद 'मैंने आईडीबीआई बैंक में काम किया. वहीं से एचएएस की तैयारी करते हुए 1994 में परीक्षा पास की. एचपीएस में नियुक्ति मिली. बतौर पुलिस उप अधीक्षक सबसे पहली नियुक्ति पांवटा साहब में मिली. इसके बाद विभिन्न पदों पर सेवाएं दी. यहां से मेरा चयन विशेष सुरक्षा दल में हुआ. मैं वर्ष 2001 से 2010 तक विशेष सुरक्षा दल में रहा. इस दौरान मुझे कई प्रधानमंत्रियों के साथ सेवा करने का मौका मिला.'

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गलती की कोई गुंजाइश नहीं

एचपीएस में सेवा करने के बाद उन्हें आईपीएस प्रमोट किया गया था और आईजी के पद पर पहुंचे. रामेश्वर ठाकुर ने एसपीजी में देश के प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा का जिम्मा संभाला है. ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है. कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर बताते हैं कि एसपीजी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है. आपको छुप कर रहना है और अपना काम भी पूरा करना है. ये बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, लेकिन अगर आप में लग्न है और सच्ची ट्रेनिंग कर रखी है तो ये मुश्किल काम नहीं है.