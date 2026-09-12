कैप्टन रामेश्वर ठाकुर ने HPPSC को बनाया भरोसमंद संस्था बनाया, इंटरपोल भी कर चुका है काम की तारीफ
भारतीय सेना, एसपीजी और पुलिस सेवा के बाद पूर्व आईपीएस कैप्टन रामेश्वर ठाकुर HPPSC के चेयरमैन के पद से रिटायर हुए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : September 12, 2026 at 11:46 AM IST
शिमला: कभी भारतीय सेना में कैप्टन बनकर देश की सेवा की, फिर आईपीएस अधिकारी के रूप में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली और एसपीजी में रहते हुए देश के प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा का दायित्व निभाया. अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह और आईके गुजराल और एचडी देवगौड़ा जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े रहे पूर्व आईपीएस कैप्टन रामेश्वर ठाकुर का सफर सिर्फ उपलब्धियों की फेहरिस्त नहीं, ये संघर्ष, अनुशासन, ईमानदारी और आत्मविश्वास की ऐसी कहानी है, जो हताशा से जूझ रहे युवाओं को नई राह दिखाती है.
बचपन में संघर्षों से सीखे संस्कारों को जीवन का आधार बनाने वाले कैप्टन ठाकुर ने हर पड़ाव पर खुद को साबित किया. सेना से लेकर पुलिस सेवा तक उनकी कार्यशैली और कर्तव्यनिष्ठा ने उन्हें राष्ट्रपति पुलिस मेडल जैसे सम्मान तक पहुंचाया. वन्यजीव अपराध के खिलाफ एशिया स्तर पर इंटरपोल की सराहना भी उनके खाते में दर्ज हुई, लेकिन उनकी उपलब्धियों की असली परीक्षा तब हुई, जब उन्हें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थान की कमान सौंपी गई. शुक्रवार को वो आयोग के चेयरमैन के पद से रिटायर हो गए.
जिस दौर में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर युवाओं के बीच सवाल और अविश्वास का माहौल बना हुआ था, उस समय रामेश्वर ठाकुर ने पारदर्शिता को सबसे बड़ा हथियार बनाया. बिना पेपर लीक परीक्षाओं का आयोजन, प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना और समय पर परिणाम जारी करना, इन प्रयासों ने हजारों अभ्यर्थियों के मन में यह विश्वास भी जगाया कि मेहनत और ईमानदारी के दम पर सफलता हासिल की जा सकती है. आज HPPSC के चेयरमैन पद से उनकी सफल और सम्मानजनक विदाई है, लेकिन उनकी कहानी का सबसे अहम अध्याय शायद उनकी कुर्सी से उतरने के बाद शुरू होता है. एक ऐसे अधिकारी की कहानी, जिसने संघर्ष से सीखा, जिम्मेदारियों को अवसर बनाया और हर चुनौती के बीच अपने काम से जवाब दिया। ETV भारत ने सेवानिवृत्ति के दिन कैप्टन रामेश्वर ठाकुर से खास बातचीत की और जाना कि आखिर संघर्षों से निकला एक साधारण बालक देश की सर्वोच्च सुरक्षा व्यवस्था से लेकर राज्य के सबसे अहम संवैधानिक भर्ती संस्थान की कमान तक कैसे पहुंचा.
मौसा-मौसी के संस्कारों की देन
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर मूलत एयरपोर्ट जुब्बड़हट्टी के पास एक गांव का रहने वाले हूैं. पिताजी होमगार्ड में साधारण वॉलंटियर के तौर पर काम करते थे. पिताजी और माताजी बचपन में ही गुजर गए थे. मध्यवर्गीय परिवार था. उसमें अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां थी. बचपन से मौसा-मौसी ने देखभाल की. शिमला जिले के ही गवर्नमेंट हाई स्कूल घनाहटी से मैट्रिक करने के बाद संजौली कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की. इसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एडमिशन ली थी. इसी दौरान उनका चयन भारतीय सेना में ओटीए के माध्यम से हो गया था. ओटीए ट्रेनिंग के बाद मैंने सेना में कमीशन प्राप्त किया, लेकिन घर की परिस्थितियों की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी.
रामेश्वर ठाकुर बताते हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद 'मैंने आईडीबीआई बैंक में काम किया. वहीं से एचएएस की तैयारी करते हुए 1994 में परीक्षा पास की. एचपीएस में नियुक्ति मिली. बतौर पुलिस उप अधीक्षक सबसे पहली नियुक्ति पांवटा साहब में मिली. इसके बाद विभिन्न पदों पर सेवाएं दी. यहां से मेरा चयन विशेष सुरक्षा दल में हुआ. मैं वर्ष 2001 से 2010 तक विशेष सुरक्षा दल में रहा. इस दौरान मुझे कई प्रधानमंत्रियों के साथ सेवा करने का मौका मिला.'
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गलती की कोई गुंजाइश नहीं
एचपीएस में सेवा करने के बाद उन्हें आईपीएस प्रमोट किया गया था और आईजी के पद पर पहुंचे. रामेश्वर ठाकुर ने एसपीजी में देश के प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा का जिम्मा संभाला है. ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है. कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर बताते हैं कि एसपीजी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है. आपको छुप कर रहना है और अपना काम भी पूरा करना है. ये बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, लेकिन अगर आप में लग्न है और सच्ची ट्रेनिंग कर रखी है तो ये मुश्किल काम नहीं है.
पुलिस की सेवा सबसे बढ़िया
कैप्टन रामेश्वर सिंह पहले भारतीय सेना में गए फिर पुलिस सेवा में और फिर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने. इस बारे में अपना अनुभव साझा करते हुए कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि तीन आर्गेनाइजेशन में काम किया है. इन सब की अपनी-अपनी खूबियां और कार्यप्रणाली है. हम तीनों को आपस में कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फौज का अपना एक दायरा होता है. इसकी जिम्मेवारी देश की सुरक्षा करना है. पुलिस का अपना अलग काम है और लोक सेवा आयोग का अलग काम है. अगर तीनों को कंपेयर करना चाहे तो सबसे बढ़िया में पुलिस की सेवा को मानता हूं, जिसमें हम आम आदमी से सीधे जुड़े होते हैं.
भर्ती परीक्षा में हो पारदर्शिता
भर्ती से जुड़े संस्थानों में परीक्षा को लेकर विवाद ना हो और युवाओं को जल्दी नौकरी मिले इसके लिए भर्ती करने वाली संस्थाओं भर्ती करती है, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, जो नियम हो उसमें लोगों का विश्वास हो, जो भी काम होगा वो सही होगा, जो व्यक्ति सिलेक्ट हो वो भी खुश रहे और जो रिजेक्ट हो उसे भी लगे कि मेरे से बढ़िया व्यक्ति चुना गया है. इसके लिए नियम सख्त होने चाहिए. इसमें कोई डेविएशन नहीं होनी चाहिए. परीक्षा को समयबद्ध प्रणाली से बांधना पड़ेगा.
प्रतिभा के आधार पर सिलेक्शन करना मेरी बड़ी उपलब्धि
कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि मैंने आयोग में 4 साल 17 दिन काम किया है. मैं यह नहीं कहूंगा कि मैने बड़ी परीक्षाएं कराई हैं या बहुत बड़े परिणाम निकालें हैं. ऐसी उपलब्धि कोई नहीं है. मैं सबसे बड़ी उपलब्धि इस चीज को मानूंगा कि मेरे यहां काम करने से संस्था को सशक्तिकरण मिला है. बच्चों ने यह महसूस किया है कि सिलेक्शन प्रतिभा के आधार पर होती है. उनके माता-पिता को भी लगा हो यहां सिफारिश के कारण मेरा बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि अपनी प्रतिभा से परीक्षा पास करेगा. इसी को मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं.
सफलता असफलता जीवन के दो पहलू हार ना मानें
जरा से संघर्ष के बाद नौजवान हिम्मत हार देता है और आत्महत्या जैसी कठोर कदम उठा लेते हैं, इसको लेकर उनका क्या मंत्र है. इस सवाल के जवाब में कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि माता-पिता का काम है अपने बच्चों को मजबूत बनाएं. सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं. किसी काम करने में कभी असफलता भी मिल सकती है, लेकिन असफलताओं से आपको मायूस नहीं होना है. मेरे मौसा-मौसी मुझे एक ही मंत्र दिया था कि हारने वाला वो नहीं होता जो गिर जाता है, लेकिन जो गिरने के बाद उठने से मना करता है, वही हारा हुआ माना जाता है. मेरी भी आर्मी में तीसरे प्रयास में हुई थी.
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