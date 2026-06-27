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VIP मानसून फिर लेट, 48 घंटे नहीं अब इस तारीख को UP में एंट्री; इन प्रदेशों में बादलों की 'पिकनिक'

लखनऊ: मानसून ने फिर पलटी मार दी है. 48 घंटे में यूपी में दाखिल होने वाले मानसून का एंट्री टाइम फिर बदल गया है. मौसम विभाग की मानें तो मानसून अब 28 जून तक यूपी नहीं पहुंच पाएगा. इसकी वजह बादलों का यूपी को ओर न बढ़ पाना बताया जा रहा है. मौसम विभाग ने बारिश के समय में बदलाव की संभावना जताई है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.



अब कब आएगा मानसून: मौसम विभाग की मानें तो 28 जून को यूपी में दाखिल होने वाले मानसून की सभी संभावनाएं अब खत्म हो चुकी है. महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल से बादल आगे नहीं बढ़े हैं. इस वजह से यूपी में अब मानसून के दाखिल होने का समय भी बढ़ गया है. मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 30 जून तक यूपी के कई जिलों में बारिश शुरू हो सकती है. वहीं, जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून यूपी के कई जिलों में पहुंच सकता है. अभी मानसूनी बादल आगे नहीं बढ़ सके हैं.



कुछ जगह हल्की बारिश: पिछले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बौछारें हुईं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल गरजने और कहीं-कहीं झोंकेदार हवाएं भी चली. इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर भीषण (लू) दर्ज की गई. वहीं ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहे हैं, जिसके कारण भीषण गर्मी और लू चलने का सिलसिला जारी है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि 29 जून से प्रदेश में बारिश का एक नया दौर शुरू होगा. इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ 30 जून से प्रदेश में बारिश की संभावना के दृष्टिगत दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगामी 3-4 दिनों के दौरान किसी भी समय उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के उपरान्त आने वाले दिनों में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.

इन राज्यों में आया मानसून. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में छिटपुट गतिविधियों तक सीमित मौसमी सक्रियता के परिणामस्वरूप शुक्रवार को राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के बांदा, गाजीपुर, बलिया, सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद में (लू) के साथ-साथ खीरी लखीमपुर, बाराबंकी और बहराइच भारी (लू) की चपेट में रहे.