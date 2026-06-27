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VIP मानसून फिर लेट, 48 घंटे नहीं अब इस तारीख को UP में एंट्री; इन प्रदेशों में बादलों की 'पिकनिक'

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कई जिलों में आज भीषण लू चलने की चेतावनी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 10:28 AM IST

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लखनऊ: मानसून ने फिर पलटी मार दी है. 48 घंटे में यूपी में दाखिल होने वाले मानसून का एंट्री टाइम फिर बदल गया है. मौसम विभाग की मानें तो मानसून अब 28 जून तक यूपी नहीं पहुंच पाएगा. इसकी वजह बादलों का यूपी को ओर न बढ़ पाना बताया जा रहा है. मौसम विभाग ने बारिश के समय में बदलाव की संभावना जताई है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.

अब कब आएगा मानसून: मौसम विभाग की मानें तो 28 जून को यूपी में दाखिल होने वाले मानसून की सभी संभावनाएं अब खत्म हो चुकी है. महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल से बादल आगे नहीं बढ़े हैं. इस वजह से यूपी में अब मानसून के दाखिल होने का समय भी बढ़ गया है. मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 30 जून तक यूपी के कई जिलों में बारिश शुरू हो सकती है. वहीं, जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून यूपी के कई जिलों में पहुंच सकता है. अभी मानसूनी बादल आगे नहीं बढ़ सके हैं.

कुछ जगह हल्की बारिश: पिछले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बौछारें हुईं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल गरजने और कहीं-कहीं झोंकेदार हवाएं भी चली. इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर भीषण (लू) दर्ज की गई. वहीं ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहे हैं, जिसके कारण भीषण गर्मी और लू चलने का सिलसिला जारी है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि 29 जून से प्रदेश में बारिश का एक नया दौर शुरू होगा. इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ 30 जून से प्रदेश में बारिश की संभावना के दृष्टिगत दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगामी 3-4 दिनों के दौरान किसी भी समय उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के उपरान्त आने वाले दिनों में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.

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इन राज्यों में आया मानसून. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में छिटपुट गतिविधियों तक सीमित मौसमी सक्रियता के परिणामस्वरूप शुक्रवार को राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के बांदा, गाजीपुर, बलिया, सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद में (लू) के साथ-साथ खीरी लखीमपुर, बाराबंकी और बहराइच भारी (लू) की चपेट में रहे.

(लू) की संभावना इन जिलों में अधिक: गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

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बादल गरजने-बिजली गिरने की चेतावनी इन जिलों अधिक: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

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भारत में राज्यों का टेंपरेचर. (Photo Credit; IMD)

दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के वर्तमान स्थिति: आगामी 3-4 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों, झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; IMD)

ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में भीषण गर्मी और हीट वेव कंडीशन जारी रहेगी. आसमान साफ रहेंगे, तेज धूप खिलेगी अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

लखीमपुर खीरी सबसे गर्म जिला: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 43.02 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान गोरखपुर जिले में 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

ये भी पढ़ें- यूपी में 48 घंटे बाद मानसून की एंट्री, 8 दिन देरी से पहुंचेंगे बादल, इन जिलों में पहले बारिश की संभावना

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