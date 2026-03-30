गठिया और डायबिटीज सरीखे रोगों को दूर भगाने में मददगार है कैर, जानिए इसके आयुर्वेदिक फायदे
यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है. खांसी-जुकाम में इसके डंठल से बना चूर्ण फायदेमंद होता है.
Published : March 30, 2026 at 3:06 PM IST
कुचामन सिटी: मरुस्थली इलाकों में आसानी से मिलने वाला कैर सेहत के लिहाज से बेहद गुणकारी होता है. इनमें ना केवल पोषक तत्वों की मात्रा बहुत होती है बल्कि इसके आयुर्वेदिक फायदे अनगिनत हैं. इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं. कच्चा कैर मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है, वहीं गठिया रोग में भी लाभकारी होता है. आइए जानें कैर के फायदे.
राजकीय आर्युवेद चिकित्सालय के डॉ. प्रशांत तिवाड़ी ने बताया कि कैर की तासीर ठंडी मानी जाती है. इसमें फल के साथ ही इसकी जड़ें भी फायदेमंद होती है. आयुर्वेद में केर के पौधे की जड़ से चूर्ण बनाया जाता है.यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है. खांसी-जुकाम में इसके डंठल से बना चूर्ण फायदेमंद होता है. कैर के पेड़ की छाल के चूर्ण से पेट साफ रहता है. कब्ज दूर होती है. कैर जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस, सूजन और वात विकारों को घटाने में सहायक है. यह पाचन शक्ति बढ़ाता है. पेट दर्द और एसिडिटी जैसी समस्याओं में फायदेमंद है. बवासीर और व्रण यानी अल्सर के इलाज में कैर के औषधीय गुणों का उपयोग किया जाता है.
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अस्थमा और खांसी में राहत : डॉ. तिवाड़ी ने बताया कि आयुर्वेद के अनुसार, कैर अस्थमा और खांसी में राहत देता है. यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिसे दूषीविषहर कहा जाता है. कैर मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद है. यह लिवर को स्वस्थ रखता है. इसके फूलों का उपयोग त्वचा संबंधी समस्याओं के इलाज में किया जा सकता है.
किन रोगों में कारगर: डॉ.तिवाड़ी ने बताया कि कैर के पौधे गर्मी में रेतीले स्थानों में आसानी से उग जाते हैं. इनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है. कैर झाड़ी सरीखे पौधों पर लगते हैं. इसका बॉटनिकल नेम कैपेरिस डिकिडुआ है. कैर वात दोष दूर करता है. गठिया में लाभकारी है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लिवर व शरीर को डिटॉक्स करते हैं. कैर का कच्चा फल मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद है. इसके उपयोग डंठल का चूर्ण कफ-खांसी में आराम देता है.
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कैर से बनने वाले व्यंजन: कैर सांगरी की सब्जी राजस्थान का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे अक्सर दही और मसालों के साथ बनाया जाता है. कैर को नमक के पानी, छाछ में भिगोकर मसाले एवं तेल के साथ अचार भी बनाया जाता है. सूखे कैर का उपयोग कढ़ी बनाने में भी किया जाता है. हालांकि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसके सेवन से बचना चाहिए.
लागत कम, बिकता महंगा: कच्चे कैर का भाव 350 से 400 रुपए प्रति किलो है, जबकि सूखा कैर एक हजार से 1500 तक बिकता है. यह जिले में कई किसानों के लिए आय का प्रमुख जरिया है. रेतीले क्षेत्रों में आसानी से उगता है, जिसे कम पानी की जरूरत होती है. यह कम उपजाऊ भूमि में आसानी से उग जाता है. इससे कृषि उत्पादन लागत कम आती है. कैर की जड़ें गहरी होती है. इससे मिट्टी को मजबूती से पकड़कर तेज हवा और पानी से कटाव रोका जाता है.
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