घना के वनकर्मी सीख रहे देश के दूसरे जंगलों का हुनर, चार चरणों में हो रही कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज

घना के वनकर्मियों को विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है. दो बैच गुजरात और मध्यप्रदेश जा चुके हैं.

Ghna Bird Sanctuary
घना पक्षी विहार (ETV Bharat Bharatpur)
भरतपुर: विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ को अब देश के विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता को मजबूत किया जा रहा है. वन विभाग की ओर से कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज के तहत फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और रेंजर जैसे फील्ड स्टाफ को अन्य राज्यों के प्रमुख अभयारण्यों और टाइगर रिजर्व में एक्सपोजर टूर पर भेजा जा रहा है, ताकि वे वहां की बेहतर वन प्रबंधन पद्धतियों को सीखकर घना में लागू कर सकें.

घना राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ चेतन कुमार बी. वी. ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ को केवल अपने क्षेत्र तक सीमित अनुभव तक न रखकर, देश के अन्य हिस्सों में अपनाई जा रही उन्नत वन प्रबंधन तकनीकों और नवाचारों से परिचित कराना है. इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और वे वन्यजीव संरक्षण, पर्यटक प्रबंधन तथा गश्त (पेट्रोलिंग) जैसी जिम्मेदारियों को और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकेंगे.

चार बैचों में हो रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम: उन्होंने बताया कि यह कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम चार चरणों में आयोजित किया जा रहा है. प्रत्येक बैच में करीब 12-12 फील्ड स्टाफ को शामिल किया गया है. अब तक दो बैचों के प्रशिक्षण दौरे पूरे हो चुके हैं. पहला बैच गुजरात गया था. यहां स्टाफ ने अहमदाबाद में शहरी वानिकी (अर्बन फॉरेस्ट्री) के सफल मॉडल को करीब से देखा और समझा. इसके साथ ही उन्होंने नल सरोवर पक्षी अभयारण्य का भ्रमण किया, जहां जलाशय प्रबंधन, पक्षियों के संरक्षण और पर्यावरण पर्यटन के संचालन की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया. दूसरा बैच मध्यप्रदेश भेजा गया, जहां स्टाफ ने वहां के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव संरक्षण, पर्यटन प्रबंधन और वन प्रबंधन की विभिन्न प्रणालियों को देखा और उनके व्यावहारिक पहलुओं को समझा. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अगले चरण में दो और बैचों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा. इनमें से एक बैच उत्तराखंड के संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करेगा, जबकि दूसरा बैच महाराष्ट्र के प्रमुख टाइगर रिजर्व और अभयारण्यों का अध्ययन करेगा. इन दौरों के दौरान स्टाफ को विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों, वन्यजीव प्रबंधन की रणनीतियों और आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा. डीएफओ के अनुसार, इन एक्सपोजर विजिट्स से फील्ड स्टाफ को यह समझने का अवसर मिलता है कि देश के अन्य जंगलों में वन्यजीव संरक्षण, शिकार रोधी (एंटी-पोचिंग) गतिविधियों, पर्यटक प्रबंधन और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए किस प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं. इन अनुभवों को घना में लागू कर उद्यान के प्रबंधन को और बेहतर बनाया जा सकता है.

ये होगा लाभ:

बेहतर वन्यजीव संरक्षण: दूसरे राज्यों की सफल संरक्षण तकनीकों को घना में लागू किया जा सकेगा.

आधुनिक गश्त (पेट्रोलिंग) तकनीक: शिकार रोधी और जंगल की निगरानी के नए तरीके सीखने को मिलेंगे.

पक्षी संरक्षण में सुधार: जलाशय प्रबंधन और प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के बेहतर मॉडल अपनाए जा सकेंगे.

बेहतर पर्यटन प्रबंधन: अन्य अभयारण्यों में पर्यटकों के प्रबंधन और सुविधाओं की व्यवस्था को समझा जा सकेगा.

फील्ड स्टाफ का बढ़ता आत्मविश्वास: दूसरे राज्यों के अनुभव से कर्मचारियों की कार्यक्षमता और निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

नए नवाचार लागू करने में मदद: देश के विभिन्न रिजर्व में अपनाए जा रहे नवाचारों को घना में लागू करने का अवसर मिलेगा.

