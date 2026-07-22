मानिकपुर ओपन कास्ट कोल माइंस की क्षमता 5.25 से बढ़ाकर होगी 7 मिलियन टन प्रतिवर्ष

मानिकपुर ओपन कास्ट कोल माइंस की क्षमता 5.25 से बढ़ाकर होगी 7 मिलियन टन प्रतिवर्ष
मानिकपुर खदान के विस्तार के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल अगस्त में पर्यावरणीय सुनवाई करेगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 22, 2026 at 10:42 AM IST
कोरबा: एसईसीएल के अधीन संचालित कोरबा एरिया की मानिकपुर ओपन कास्ट कोल माइंस की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है. इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है. लंबे समय से विस्तार की दस्तावेजी प्रक्रिया चल रही है. अब छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जनसुनवाई को हरी झंडी दे दी है. एसईसीएल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार खदान का विस्तार 5.25 से बढ़ाकर 7 मिलियन टन प्रतिवर्ष किया जाएगा.
जनसुनवाई की अधिसूचना हुई जारी
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के मानिकपुर ओपनकास्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की क्षमता विस्तार को लेकर पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (सीईसीबी) ने परियोजना की जनसुनवाई की अधिसूचना जारी कर दी है. जारी नोटिस के अनुसार मानिकपुर ओपनकास्ट परियोजना की उत्पादन क्षमता फिलहाल 5.25 मिलियन टन प्रतिवर्ष है. इसे बढ़ाकर 7 मिलियन टन प्रतिवर्ष किए जाने का प्रस्ताव है.
क्षेत्रफल का भी होगा विस्तार
मानिकपुर कोयला खदान कोरबा जिले में संचालित, ऐसी खदान है, जो रिहायशी इलाके से लगी हुई है. रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सटे हुए इस खदान का अब विस्तार भी होगा. कोरबा-चांपा मार्ग भी खदान के इलाके से लगा हुआ है. ऐसे में क्षेत्र विस्तार के कारण खदान के आबादी क्षेत्र के और भी समीप जाने की संभावना है.
परियोजना का क्षेत्रफल वर्तमान में 1018.925 हेक्टेयर है. जो बढ़कर 1031.507 हेक्टेयर किया जाएगा.
खदान विस्तार से कई गांव प्रभावित होंगे. जिन्हें जनसुनवाई में अपनी आपत्ति व सुझाव रखने का मौका मिलेगा. मानिकपुर खदान कोरबा एरिया की सबसे अधिक उत्पादन करने वाली माइंस है. कोरबा एरिया का अधिकतम कोयला मानिकपुर से ही खनन हो रहा है. परियोजना से जो गांव प्रभावित होंगे, उनमें मुख्यत: भिलाईभांठा, दादर, मानिकपुर, इमलीडुग्गू सहित अन्य शामिल हैं, जिसमें पर्यावरण स्वीकृति के लिए जनसुनवाई अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा है.
21 अगस्त को जनसुनवाई
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार परियोजना से संबंधित लोक सुनवाई 21 अगस्त सुबह 11 बजे कल्याण मंडप मानिकपुर साप्ताहिक बाजार के पास आयोजित की जाएगी. प्रभावित क्षेत्र के लोग, जनप्रतिनिधि व अन्य हितधारक परियोजना से संबंधित आपत्तियां, सुझाव और टिप्पणियां जनसुनवाई में प्रस्तुत कर सकेंगे. इसके अलावा अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर भी क्षेत्रीय कार्यालय में लिखित आपत्तियां जमा की जा सकती हैं.