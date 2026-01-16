ETV Bharat / state

कहीं कैंटर ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कहीं खाई में गिरी गाड़ी, गर्भवती महिला की मौत, 6 लोग घायल

बिलासपुर में दो सड़क हादसों में 6 लोग घायल हुए हैं. वहीं, एक गर्भवती महिला काल का ग्रास बन गई.

Bilaspur Road Accident
बिलासपुर सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
बिलासपुर: जिला बिलासपुर में एक ही दिन में दो सड़क हादसों में 6 लोग घायल हुए हैं. जबकि एक गर्भवती महिला की मौत हुई है. एक मामले में किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर बलोह टोल प्लाजा के पास कैंटर ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हुई. जिसमें एक महिला की मौत हुई है और एक गंभीर घायल हुआ है. वहीं, दूसरे मामले में जंडौरी–लैहडी लिंक रोड पर एक गाड़ी सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गई. जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं.

गर्भवती महिला की एक्सीडेंट में मौत

बिलासपुर एसपी संदीप धवल ने बताया कि बलोह टोल प्लाजा के पास एक कैंटर ट्रक ने सड़क पर चली रही एक कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसके बाद कैंटर भी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे की ओर लुढ़क गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की और पुलिस को सूचना दी. घायलों को एम्स बिलासपुर पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने महिला को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, महिला गर्भवती थी. वहीं, महिला के पति को भी गंभीर चोटें आई हैं और उनका एम्स बिलासपुर में इलाज चल रहा है. हादसे में ट्रक ड्राइवर को भी चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल डैहर में एडमिट करवाया गया है.

मृतक और घायलों की पहचान

मृतका की पहचान 33 साल की लतिका शर्मा, निवासी घुमारवीं के तौर पर हुई है. जबकि हादसे में उसका पति अमित कुमार (उम्र 36 साल), निवासी घुमारवीं, गंभीर घायल हुआ है. वहीं, घायल ट्रक ड्राइवर की पहचान राजा राम (उम्र 19 साल) निवासी राजस्थान के रूप में हुई है. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पर्यटन पुलिस थाना और यातायात पुलिस थाना की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए राहत एवं बचाव कार्य तेज किया.

"इस सड़क हादसे में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगा रही है. मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है." - संदीप धवल, बिलासपुर एसपी

200 फुट खाई में गिरी गाड़ी

वहीं, दूसरे मामले में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 200 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के समय गाड़ी में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि गाड़ी को भारी क्षति पहुंची है. हादसा उस समय हुआ जब एक गाड़ी जंडौरी से लैहडी की ओर जा रही थी. रास्ते में अचानक मोड़ पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सड़क से लुढ़कते हुए सीधे खाई में जा गिरी. स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस को सूचना दी. गाड़ी सवार चारों को हल्की चोटें आई. जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत स्थिर और खतरे से बाहर है. वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

