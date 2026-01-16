ETV Bharat / state

कहीं कैंटर ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कहीं खाई में गिरी गाड़ी, गर्भवती महिला की मौत, 6 लोग घायल

बिलासपुर: जिला बिलासपुर में एक ही दिन में दो सड़क हादसों में 6 लोग घायल हुए हैं. जबकि एक गर्भवती महिला की मौत हुई है. एक मामले में किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर बलोह टोल प्लाजा के पास कैंटर ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हुई. जिसमें एक महिला की मौत हुई है और एक गंभीर घायल हुआ है. वहीं, दूसरे मामले में जंडौरी–लैहडी लिंक रोड पर एक गाड़ी सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गई. जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं. गर्भवती महिला की एक्सीडेंट में मौत बिलासपुर एसपी संदीप धवल ने बताया कि बलोह टोल प्लाजा के पास एक कैंटर ट्रक ने सड़क पर चली रही एक कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसके बाद कैंटर भी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे की ओर लुढ़क गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की और पुलिस को सूचना दी. घायलों को एम्स बिलासपुर पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने महिला को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, महिला गर्भवती थी. वहीं, महिला के पति को भी गंभीर चोटें आई हैं और उनका एम्स बिलासपुर में इलाज चल रहा है. हादसे में ट्रक ड्राइवर को भी चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल डैहर में एडमिट करवाया गया है. मृतक और घायलों की पहचान