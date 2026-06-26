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एटा में हाईटेंशन लाइन से कैंटर में फैला करंट, गंगा स्नान के लिए जा रहे दो श्रद्धालुओं की मौत, पांच की हालत गंभीर

एटा : अवागढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार को गंगा स्नान के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक कैंटर हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गई. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई. चार अन्य घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है.

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और कैंटर में फंसे लोगों को बाहर निकाला. सूचना मिलने पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जलेसर पहुंचाया.

पुलिस के अनुसार, अवागढ़ थाना क्षेत्र के मिसौली गांव में आगरा के सतीनगर निवासी एक ही परिवार के लोग अपने पैतृक गांव आए हुए थे. परिवार ने नया कैंटर खरीदा था. सभी लोग नए कैंटर में सवार होकर गंगा स्नान के लिए नरौरा जा रहे थे.