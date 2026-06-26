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एटा में हाईटेंशन लाइन से कैंटर में फैला करंट, गंगा स्नान के लिए जा रहे दो श्रद्धालुओं की मौत, पांच की हालत गंभीर

आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और कैंटर में फंसे लोगों को बाहर निकाला.

घायलों से जानकारी लेते पुलिस अधिकारी.
घायलों से जानकारी लेते पुलिस अधिकारी. (Photo Credit; Etah Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 10:44 PM IST

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एटा : अवागढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार को गंगा स्नान के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक कैंटर हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गई. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई. चार अन्य घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है.

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और कैंटर में फंसे लोगों को बाहर निकाला. सूचना मिलने पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जलेसर पहुंचाया.

पुलिस के अनुसार, अवागढ़ थाना क्षेत्र के मिसौली गांव में आगरा के सतीनगर निवासी एक ही परिवार के लोग अपने पैतृक गांव आए हुए थे. परिवार ने नया कैंटर खरीदा था. सभी लोग नए कैंटर में सवार होकर गंगा स्नान के लिए नरौरा जा रहे थे.

इसी दौरान रास्ते में कैंटर झूल रही हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गई, जिससे वाहन में करंट फैल गया और उसमें सवार लोग झुलस गए. मृतकों की पहचान रमन और बंटी गौतम के रूप में हुई है. इस हादसे में संध्या, सोमवती, हेमलता, सतीश गिरी गंभीर रूप से झुलस गए हैं

एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि इस हादसे में कंटेनर सवार दो लोगों की मौत हुयी है. शवों का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है. घायलों को इलाज के लिये हायर सेंटर रेफर किया गया है.

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