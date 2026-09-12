भैंस खरीदने आगरा से जयपुर आ रहे थे, डिवाइडर से टकरा पलटा कैंटर, 1 की मौत, 4 घायल
डिवाइडर से टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
Published : September 12, 2026 at 1:28 PM IST
भरतपुर: जिले के सेवर थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के एक तेज रफ्तार कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया. हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे का शिकार हुए सभी लोग उत्तर प्रदेश के आगरा से कैंटर में सवार होकर जयपुर भैंस खरीदने जा रहे थे. घटना के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया.
सेवर थाना के सहायक उपनिरीक्षक चंद्रभान सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. मृतक सरदार सिंह के शव को कब्जे में लेकर भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां चिकित्सकों के बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच के साथ फरार चालक की तलाश कर रही है.
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परिजन दौलतराम ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना शमसाबाद क्षेत्र स्थित ग्राम मोहनपुर (पोस्ट दूला शाहपुर) के उसका भाई सरदार सिंह अपने गांव के ही अन्य परिचितों के साथ कैंटर में सवार होकर भैंस खरीदने के लिए जयपुर जा रहा था. जब यह वाहन सेवर थाना इलाके के महुआ के पास से गुजर रहा था, तभी रात करीब 1:30 बजे चालक की तेज गति और घोर लापरवाही के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया. अनियंत्रित कैंटर जोरदार धमाके के साथ डिवाइडर से जा टकराया और सड़क पर पलट गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद आरोपी चालक घायलों की मदद करने के बजाय उन्हें तड़पता हुआ छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला.
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दौलतराम ने बताया कि दुर्घटना के बाद यदि समय रहते प्राथमिक उपचार मिल जाता, तो भाई सरदार सिंह की शायद जान बच सकती थी, लेकिन समय पर इलाज न मिल पाने के कारण सरदार सिंह ने दम तोड़ दिया. इस हादसे में गांव के ही पांच अन्य लोग पिंटू, किताब सिंह, रघुवर और रामनिवास आदि गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों व पुलिस की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.