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बागपत में कैंटर ने ट्रैक्टर ट्राली को मारी टक्कर, जीजा-साले की मौत

बागपत: दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर गुरुवार रात दो परिवारों की खुशियां पलक झपकते ही छिन गईं. बागपत ब्लॉक के पास अनियंत्रित कैंटर ने भूसे से लदी ट्रैक्टर ट्राली को ऐसी भीषण टक्कर मारी कि जीजा-साले की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर ट्राली डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसके नीचे दबने के कारण दोनों ने दम तोड़ दिया. हादसे के बाद कोहराम मच गया और आरोपी चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया.

जानकारी के अनुसार, बागपत के मोहल्ला केतीपुरा निवासी साहिल (25) अपने भाई समीर (26) और साले शादाब उर्फ भूरा (23) के साथ हरियाणा के जींद जिले से ट्रैक्टर ट्राली में भूसा भरकर घर लौट रहा था. जैसे ही वे बागपत ब्लॉक से थोड़ा आगे निकले, पीछे से काल बनकर आए एक तेज रफ्तार कैंटर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और सड़क पर पलट गई.

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्राली के नीचे दबे युवकों को बाहर निकाला. पुलिस के मुताबिक, शादाब की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि साहिल ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया. समीर इस हादसे में बाल-बाल बच गया, उसे मामूली चोटें आई हैं. एक ही परिवार के दो चिराग बुझने से केतीपुरा मोहल्ले में मातम पसर गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.