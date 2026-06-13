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खुर्जा में ट्रेन के आगे कूदकर कैंटीन संचालक ने दी जान, चौकी इंचार्ज समेत तीन निलंबित

खुर्जा: रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार रात में कैंटीन संचालक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई. मृतक के भाई ने जीआरपी कर्मचारियों पर मारपीट करने, प्रताड़ित करते हुए हत्या करने का आरोप लगाया है. यह घटना जीआरपी चौकी के सामने हुई. इस मामले में जीआरपी इटावा क्षेत्राधिकारी ने चौकी प्रभारी अरविंद चौधरी और दो सिपाही सुनील और सचिन को निलंबित कर दिया है. जीआरपी इस घटना को आत्महत्या बता रही है.





मूलरूप से कानपुर जिले के सार थाना क्षेत्र स्थित तेलियाबर निवासी सुरेश ने बताया कि मामा के बेटे अमरदीप (26) की खुर्जा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर तीन व चार पर कैंटीन है. इस कैंटीन में उनका छोटा भाई हिमांशु, चाचा विजय और सुरेश वेंडर के तौर पर काम करते हैं.



भाई सुरेश ने बताया कि बृहस्पतिवार रात लगभग 11 बजे जीआरपी कर्मचारियों ने एक भिखारी को उनकी कैंटीन पर पानी की बोतल लेने के लिए भेजा था. बताया कि जीआरपी कर्मचारियों ने पानी की दो बोतलें मंगवाईं थीं, भिखारी तीन मांगने लगा. इस बात पर हिमांशु और उस भिखारी के बीच बहस हो गई. हिमांशु ने भिखारी को एक थप्पड़ मार दिया. भिखारी ने यह बात जीआरपी कर्मचारियों को बताई. आरोप है कि इसके बाद जीआरपी के दो सिपाही कैंटीन पर पहुंचे और हिमांशु, विजय और सुरेश के साथ मारपीट की. इसके बाद तीनों को चौकी पर लेकर आ गए और उन्हें बंद कर दिया.







प्लेटफॉर्म नंबर चार पर हुई घटना: एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जो इस घटना से संबंधित बताया जा रहा है. घटना की सीसीटीवी फुटेज के अनुसार रात करीब 12 बजकर 42 मिनट पर प्लेटफॉर्म नंबर चार की तरफ गोरखपुर जाने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस जा रही थी, उसी दौरान अमरदीप जीआरपी कर्मचारी से बात करते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है. उसको बचाने के लिए पीछे-पीछे सिपाही सुनील कुमार भी कूदता है. सुनील का पैर वहीं पत्थर पर फंस गया और वह दूर गिर गया. अमरदीप ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई.

शोर सुनकर चौकी में से सभी कर्मचारी व अमरदीप के भाई बाहर आ गए. अमरदीप की मौत के बाद भाई बिलख-बिलखकर रोने लगे. उन्होंने जीआरपी कर्मचारियों पर हत्या का आरोप लगाया. इसके बाद जीआरपी के कर्मचारियों ने अमरदीप का शव पोस्टमार्टम जांच के लिए अलीगढ़ भेज दिया. सुरेश का आरोप है कि किसी को सूचना नहीं दी जाए, इसके लिए जीआरपी ने सभी के फोन जब्त कर लिए थे और शव के साथ अलीगढ़ पहुंच गए और फिर वहां से वापस जंक्शन नहीं लौटे.