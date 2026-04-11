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नपुंसक कहकर चिढ़ाया तो गार्ड ने 5 साल के बच्चे से किया दुष्कर्म, फिर मार डाला.. पुलिस ने बताई वारदात

जहानाबाद हॉस्टल छात्र की हत्या ( ETV Bharat )