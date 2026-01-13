ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- सेवा लाभ देने में आईएएस और आईपीएस में फर्क नहीं कर सकते

प्रयागराज:इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएस से आईएएस कैडर में प्रोन्नत हुए अधिकारियों बादल चटर्जी और शंकर सिंह को वही प्रोन्नत वेतनमान देने का निर्देश दिया, जो उनके बैच के उन अधिकारियों को दिया गया जो आईएएस कैडर में प्रमोशन नहीं पा सके थे. कोर्ट ने कहा कि इसी प्रकार के मामले में जब पीपीएस से आईपीएस में प्रोन्नत अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव को बढ़े हुए वेतनमान का लाभ दिया गया है, तो याचियों से इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि उनका कैडर अलग है.

कैडर की सेवा शर्तें समान हैं: हाईकोर्ट ने कहा दोनों कैडर की सेवा शर्तें समान हैं. बादल चटर्जी और शंकर सिंह की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की पीठ ने राज्य सरकार के अधिकारियों की इस बात के लिए आलोचना की, कि सभी बातें याची के पक्ष में होने के बावजूद उनको उन्हीं के विभाग के कनिष्ठ अधिकारियों से कमतर आंकना स्पष्ट रूप से लाल फीताशाही को दर्शाता है.

बादल चटर्जी, शंकर सिंह की मांग नामंज़ूर: मामले के अनुसार याची गण 1979 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं. 2011 में वह आईएएस कैडर में प्रोन्नत हुए. इस दौरान याची राज्य सिविल सेवा की लाइन में ही रहे. जबकि उनके बैच के वह अधिकारी जो आईएएस कैडर में प्रोन्नत नहीं हो सके, उनको 67000 से 79000 का बढ़ा हुआ वेतनमान दे दिया गया. याचियों ने भी यही वेतनमान दिए जाने की मांग को लेकर प्रत्यावेदन दिया, मगर उसे नामंजूर कर दिया गया.