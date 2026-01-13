हाईकोर्ट ने कहा- सेवा लाभ देने में आईएएस और आईपीएस में फर्क नहीं कर सकते
पूर्व कमिश्नर बादल चटर्जी को सभी योग्यता होने के बावजूद बड़े वेतनमान का लाभ नहीं देने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाल फीताशाही करार दिया.
Published : January 13, 2026 at 9:44 PM IST
प्रयागराज:इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएस से आईएएस कैडर में प्रोन्नत हुए अधिकारियों बादल चटर्जी और शंकर सिंह को वही प्रोन्नत वेतनमान देने का निर्देश दिया, जो उनके बैच के उन अधिकारियों को दिया गया जो आईएएस कैडर में प्रमोशन नहीं पा सके थे. कोर्ट ने कहा कि इसी प्रकार के मामले में जब पीपीएस से आईपीएस में प्रोन्नत अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव को बढ़े हुए वेतनमान का लाभ दिया गया है, तो याचियों से इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि उनका कैडर अलग है.
कैडर की सेवा शर्तें समान हैं: हाईकोर्ट ने कहा दोनों कैडर की सेवा शर्तें समान हैं. बादल चटर्जी और शंकर सिंह की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की पीठ ने राज्य सरकार के अधिकारियों की इस बात के लिए आलोचना की, कि सभी बातें याची के पक्ष में होने के बावजूद उनको उन्हीं के विभाग के कनिष्ठ अधिकारियों से कमतर आंकना स्पष्ट रूप से लाल फीताशाही को दर्शाता है.
बादल चटर्जी, शंकर सिंह की मांग नामंज़ूर: मामले के अनुसार याची गण 1979 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं. 2011 में वह आईएएस कैडर में प्रोन्नत हुए. इस दौरान याची राज्य सिविल सेवा की लाइन में ही रहे. जबकि उनके बैच के वह अधिकारी जो आईएएस कैडर में प्रोन्नत नहीं हो सके, उनको 67000 से 79000 का बढ़ा हुआ वेतनमान दे दिया गया. याचियों ने भी यही वेतनमान दिए जाने की मांग को लेकर प्रत्यावेदन दिया, मगर उसे नामंजूर कर दिया गया.
6 प्रतिशत ब्याज के साथ दो माह में भुगतान करें: इसके खिलाफ उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रयागराज में याचिका दाखिल की जिसे अधिकरण ने खारिज़ कर दिया. जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. याची का कहना था कि इसी प्रकार के मामले में अधिकरण की लखनऊ पीठ ने पीपीएस से आईपीएस में प्रोन्नत हुए अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव के पक्ष में निर्णय दिया है. कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए याचियों को बढ़ा हुआ वेतनमान सभी एरियर और 6 प्रतिशत ब्याज के साथ दो माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है.
