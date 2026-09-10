पुराने केस को छिपाने पर नौकरी से नहीं निकाल सकते: बिलासपुर हाई कोर्ट
यह फैसला हीरा प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिया. संजय यादव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2026 at 7:49 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी सेवा में पुराने आपराधिक रिकार्ड को छिपाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया. कोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल आपराधिक मामलों की जानकारी वेरिफिकेशन फॉर्म में नहीं देने मात्र से कर्मचारी की सेवा समाप्ति स्वतः वैध नहीं हो जाती. सक्षम प्राधिकारी को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का वस्तुनिष्ठ, तर्कसंगत एवं समग्र मूल्यांकन करते हुए यह निर्धारित करना होगा, कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में सेवा में बने रहने के लिए अनुपयुक्त है या नहीं.
बिलासपुर हाई कोर्ट का निर्देश
दरअसल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में कहा, ''कई साल पुराने आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने मात्र से किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाया नहीं जा सकता.'' मामले में कोर्ट ने बर्खास्तगी का आदेश रद्द करते हुए कर्मचारी को दोबारा सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया. यह फैसला हीरा प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया. याचिकाकर्ता के खिलाफ वर्ष 1994 में 2 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे. उस समय उनकी उम्र करीब 17 साल थी और वे कक्षा 11वीं में पढ़ रहे थे. दोनों मामलों में बाद में उन्हें अदालत से बरी कर दिया गया था.
वेरिफिकेशन फॉर्म में नहीं दी थी जानकारी
करीब 2 दशक बाद, वर्ष 2018 में हीरा प्रसाद यादव का चयन सहायक प्राध्यापक के पद पर हुआ और उन्होंने सरकारी सेवा ज्वाइन की. इस दौरान उन्होंने एम.कॉम., एम.फिल. और पीएच.डी. जैसी उच्च शिक्षा हासिल की और छह साल से अधिक समय तक सेवा भी की. बाद में चरित्र सत्यापन के दौरान 1994 के पुराने आपराधिक मामलों की जानकारी सामने आई. विभाग का आरोप था कि यादव ने वेरिफिकेशन फॉर्म और 2018 में दिए गए शपथ पत्र में इन मामलों की जानकारी नहीं दी थी. इसी आधार पर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई.
उम्र और पुराने मामलों को भी देखना जरूरी
बिलासपुर हाई कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा पुराने मामले की जानकारी नहीं देना एक अलग बात है और उसके कारण वह वर्तमान सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य है या नहीं, यह अलग सवाल है. कोर्ट ने कहा कि फैसला लेते समय कर्मचारी की उस समय की उम्र, अपराध की प्रकृति, मामले की गंभीरता, केस कितना पुराना है, बरी होने का कारण, नियुक्ति के बाद का व्यवहार, सेवा रिकॉर्ड और संबंधित पद की जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है.
हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी अपराध को केवल ‘नैतिक अधमता’ (Moral Turpitude) से जोड़ देना ही नौकरी से हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है. पूरे मामले की परिस्थितियों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए. हाई कोर्ट ने पाया कि सेवा समाप्त करने के आदेश में उसकी कम उम्र, करीब 30 साल पुराने मामलों, बरी होने, उच्च शैक्षणिक योग्यता और 6 साल से अधिक के सेवा रिकॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर समग्र रूप से विचार नहीं किया गया. इस आधार पर कोर्ट ने 17 फरवरी 2025 के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया और हीरा प्रसाद यादव को तत्काल सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया.
वरिष्ठता का लाभ देने के निर्देश
अदालत ने हीरा प्रसाद यादव को सेवा की निरंतरता और वरिष्ठता का लाभ देने को कहा है. हालांकि, जिस अवधि में उन्होंने नौकरी नहीं की, उस अवधि का वेतन बकाया देने का आदेश नहीं दिया गया. हाईकोर्ट के इस फैसले का संदेश साफ है कि पुराने आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप लगने पर हर मामले में सीधे बर्खास्तगी नहीं की जा सकती.
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