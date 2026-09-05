ETV Bharat / state

कैन खाद की किल्लत पर गरमाया सेब बेल्ट का मुद्दा, रोहित ठाकुर ने केंद्र से मांगी राहत, जानिए कैन क्यों है जरूरी?

हिमाचल में कैन उर्वरक की कमी से बागवानों को पेश आ रही परेशानी को लेकर शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री को लिखा पत्र.

Education Minister on Canned fertilizer shortage
कैन खाद की किल्लत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 8:08 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल की सेब अर्थव्यवस्था के लिए खाद की किल्लत अब बड़ा सवाल बनती जा रही है. बागवानों के लिए किफायती और भरोसेमंद माने जाने वाले कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (कैन) उर्वरक की उपलब्धता न होने से सेब बागवानों की परेशानी बढ़ गई है. कैन का उत्पादन बंद होने के बाद बागवानों को महंगे वैकल्पिक उर्वरकों का सहारा लेना पड़ रहा है. ऐसे में सेब बागवानी के सामने खड़ी इस समस्या को प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्र सरकार के समक्ष उठाते हुए बागवानों के लिए राहत की मांग की है.

हिमाचल में कैन उर्वरक की कमी

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखकर हिमाचल में कैन उर्वरक की कमी से सेब उत्पादकों को पेश आ रही दिक्कतों से अवगत करवाया. उन्होंने कहा कि हिमाचल का सेब उद्योग प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. करीब 6 हजार करोड़ रुपये सालाना का आर्थिक योगदान देने वाले इस क्षेत्र से हजारों किसान परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं. ऐसे में जरूरी कृषि इनपुट की उपलब्धता में किसी भी तरह की बाधा का सीधा असर बागवानों की आय और उत्पादन पर पड़ सकता है.

Himachal Education Minister Rohit Thakur
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (ETV Bharat)

25 फीसदी नाइट्रोजन वाला कैन क्यों जरूरी?

रोहित ठाकुर ने पत्र में कहा कि, "कैन उर्वरक में करीब 25 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है और यह सेब के बगीचों के लिए लंबे समय से एक भरोसेमंद और किफायती पोषक तत्व स्रोत रहा है. कैन की उपलब्धता नहीं होने से बागवानों को यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट और मिश्रित एनपीके उर्वरकों की ओर जाना पड़ रहा है. ये विकल्प सेब के बगीचों की विशिष्ट पोषण संबंधी जरूरतों के लिए उतने उपयुक्त नहीं हैं और कई मामलों में बागवानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी डाल रहे हैं."

यूरिया के इस्तेमाल को लेकर भी चिंता

शिक्षा मंत्री ने यूरिया के लंबे समय तक इस्तेमाल से जुड़ी बागवानों की चिंताओं को भी केंद्र के सामने रखा. उन्होंने कहा कि इसके लगातार उपयोग से मिट्टी की अम्लता बढ़ने, मिट्टी की संरचना में बदलाव और पौधों की जड़ों को नुकसान जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. ऐसे समय में जब सेब उत्पादक पहले ही उत्पादन लागत और बागवानी से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहे हैं, महंगे और अनुपयुक्त विकल्प उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं.

Himachal Apple orchards
सेब की बागवानी (ETV Bharat)

पेड़ों की सेहत और उत्पादकता पर भी उठे सवाल

रोहित ठाकुर ने कहा कि, सेब की बागवानी का लगातार विस्तार होने के बावजूद बागवानों को पेड़ों के समय से पहले खराब होने और उत्पादकता में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में बागवानों को उनकी जरूरत के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण और किफायती उर्वरक उपलब्ध करवाना बेहद जरूरी है. उन्होंने केंद्र सरकार से संबंधित अधिकारियों और उर्वरक निर्माताओं को कैन के उत्पादन और इसकी उपलब्धता जल्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने का अनुरोध किया.

UNION FERTILIZER MINISTER JP NADDA
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा (FB@JPNADDA)

जेपी नड्डा ने दिया कार्रवाई का भरोसा

रोहित ठाकुर के पत्र के जवाब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया कि संबंधित डिवीजन की ओर से मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि बागवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. वहीं, शिक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस मामले पर जल्द विचार करेगी और हिमाचल के सेब उत्पादकों के लिए उपयुक्त एवं किफायती उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी.

Himachal Apple orchards
हिमाचल में सेब की बागवानी (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: अब लाल-बैंगनी भिंडी उगाएंगे किसान, आयरन और कैल्शियम के साथ फोलिक एसिड का खजाना, हार्ट अटैक से देती है सुरक्षा

ये भी पढ़ें: सड़क किनारे निर्माण पर अब नहीं चलेगी मनमानी, डिजिटल मैपिंग से आसान होगा NOC, उल्लंघन पर कार्रवाई

TAGGED:

HIMACHAL APPLE ECONOMY
EDUCATION MINISTER ROHIT THAKUR
UNION FERTILIZER MINISTER JP NADDA
HIMACHAL CANNED FERTILIZER SHORTAGE
CANNED FERTILIZER SHORTAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.