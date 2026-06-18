ETV Bharat / state

बड़ी कार्रवाई: चित्तौड़गढ़ में 287 किलो गांजा, बूंदी में 2.7 किलो अफीम बरामद, तस्कर गिरफ्तार

निम्बाहेड़ा में ट्रक से जब्त किया मादक पदार्थ ( ETV Bharat Chittorgarh )