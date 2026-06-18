ETV Bharat / state

बड़ी कार्रवाई: चित्तौड़गढ़ में 287 किलो गांजा, बूंदी में 2.7 किलो अफीम बरामद, तस्कर गिरफ्तार

दोनों जिलों की पुलिस खेप के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी है.

Police action against smugglers
निम्बाहेड़ा में ट्रक से जब्त किया मादक पदार्थ (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़/बूंदी: अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत राजस्थान पुलिस को दो जिलों में बड़ी सफलता मिली है. चित्तौड़गढ़ और बूंदी में पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई कर नशे की खेप पकड़ी है और दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. दोनों मामलों में करीब 50 लाख रुपए से अधिक का मादक पदार्थ जब्त किया गया.

चित्तौड़गढ़ में 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत निम्बाहेड़ा पुलिस और जिला विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 287 किलो 720 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया. थाना सदर निम्बाहेड़ा के सामने चित्तौड़गढ़-नीमच हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक टाटा ट्रक को रोका गया. तलाशी में ट्रक में नर्सरी के पौधों की आड़ में गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा था. पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रक जब्त कर चालक शिवराज जाट निवासी रूपाहेली, भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया. आरोपी ने पूछताछ में तस्करी कबूल की है. पुलिस अब पूरे नेटवर्क का पता लगा रही है.

Police action against smugglers
बूंदी में जब्त मादक पदार्थ (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें: ऑपरेशन त्रिनेत्र: कार से 228 किलो 520 ग्राम डोडा चूरा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

बूंदी में 2.7 किलो अफीम के साथ बाइक सवार तस्कर पकड़ा: हिण्डोली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 किलो 747 ग्राम अवैध अफीम बरामद की. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 25 से 30 लाख रुपये आंकी गई है. हाइवे पर नाकेबंदी के दौरान बाइक सवार धनराज पुत्र जयकिशन निवासी जहाजपुरिया, थाना बसोली को संदिग्ध गतिविधि के चलते पकड़ा गया. तलाशी में उसके पास से अफीम मिली.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर ली. हिण्डोली थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया कि आरोपी किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच बसोली थानाधिकारी हेमराज मीणा को सौंपी है. एसपी ने कहा कि जिले में नशे का कारोबार किसी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा. दोनों जिलों की पुलिस खेप के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी है.

TAGGED:

CANNABIS SEIZED IN CHITTORGARH
OPIUM SEIZED IN BUND
TWO ACCUSED ARRESTED
POLICE ACTION AGAINST SMUGGLERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.