बस्तर में नशे के सौदागरों पर नकेल, 48 लाख का गांजा तेल जब्त, तस्कर गिरफ्तार

बस्तर में गांजा तेल तस्कर गिरफ्तार, जगदलपुर पुलिस की कार्रवाई

Marijuana oil smuggling In Bastar
बस्तर पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 12, 2025 at 8:18 PM IST

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में नशे के सौदागरों पर पुलिस ने नकेल कस दी है. खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए बस्तर पुलिस ने 48 लाख का गांजा तेल जब्त किया है. इस गांजा तेल यानि कि हैश ऑयल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम सोमनाथ साहू है.

मारिजुआना ऑयल की विशाल खेप जब्त

जगदलपुर पुलिस ने मारिजुआना ऑयल (गांजा तेल) की एक विशाल खेप पकड़ी है. छोटी छोटी शीशियों में यह तेल भरकर रखा गया था. इसकी तस्करी की तैयारी में तस्कर था तभी पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया.

बस्तर में गांजा तेल तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT)

मुखबिर की सूचना पर हुआ एक्शन

जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार ने इस बाबत जानकारी दी है. उन्होंने मीडिया को बताया कि हमें गांजा तेल के तस्करी की सूचना मुखबिर के जरिए मिली. हमें इनपुट मिला कि पड़ोसी राज्य ओडिशा से एक 46 वर्षीय व्यक्ति काली मोटरसाइकिल पर एक नीले बैग में लाखों का गांजा तेल लेकर जगदलपुर आ रहा है. यह सूचना मिलते ही बस्तर पुलिस ने तैयारी की और एक विशेष टीम का गठन किया.

मुखबिर के बताए हुलिए वाला सोमनाथ साहू अपनी काली मोटरसाइकिल के साथ चेकपोस्ट पर पकड़ा गया. उसकी तलाशी ली गई तो 5 पैकेटों में करीब 3.8 किलोग्राम गांजा तेल मिला. इस गांजे तेल की कीमत करीब 48 लाख रुपये आंकी गई है. आरोपी सोमनाथ साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है- सुमित कुमार, सीएसपी, जगदलपुर

Smuggling of cannabis oil in Bastar
बस्तर में गांजा तेल की तस्करी (ETV BHARAT)

आरोपी ने जुर्म किया कबूल

पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपी सोमनाथ साहू ने बताया कि अधिक पैसा कमाने की लालच में उसने गांजा तेल तस्करी का धंधा चुना. वह ओडिशा से गांजा तेल लेकर दूसरे शहरों में सप्लाई करता था. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर अदालत में पेश किया गया है.

