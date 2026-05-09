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खड़गवां में पकड़ी गई गांजे की खेती, एमसीबी पुलिस ने की कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: थाना खड़गवां के ग्राम पंचायत मंगोरा के अकला महुआ पारा में गांजे की खेती पकड़ी गई. खड़गवां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर गांजे के 36 पौधे जब्त किए हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

गांजे के पौधे किए गए जब्त

खड़गवां पुलिस के अनुसार उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पंचायत मंगोरा के अकला महुआ पारा निवासी एक शख्स गांजे की खेती कर रही है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई. पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तो बाड़ी में बड़ी संख्या में गांजे के पौधे लगे हुए पाए गए. पुलिस ने सभी 36 पौधों को मौके से जब्त किया और आरोपी अपनी कस्टडी में ले लिया.पकड़े गए आरोपी की पहचान सर्वजीत के रूप में हुई है.

आपको बता दें कि पूर्व में दुर्ग में अफीम की खेती पकड़ी गई थी. जिसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने जमकर हंगामा मचाया था. तब सरकार ने कहा था कि इस तरह की कार्रवाई में जो भी लिप्त पाया जाएगा उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी.