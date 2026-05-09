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खड़गवां में पकड़ी गई गांजे की खेती, एमसीबी पुलिस ने की कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

गांजे की खेती ग्राम पंचायत मंगोरा के अकला महुआ पारा में की जा रही थी. आरोपी को पकड़कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.

गांजे के पौधे किए गए जब्त
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 9, 2026 at 4:45 PM IST

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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: थाना खड़गवां के ग्राम पंचायत मंगोरा के अकला महुआ पारा में गांजे की खेती पकड़ी गई. खड़गवां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर गांजे के 36 पौधे जब्त किए हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

गांजे के पौधे किए गए जब्त

खड़गवां पुलिस के अनुसार उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पंचायत मंगोरा के अकला महुआ पारा निवासी एक शख्स गांजे की खेती कर रही है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई. पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तो बाड़ी में बड़ी संख्या में गांजे के पौधे लगे हुए पाए गए. पुलिस ने सभी 36 पौधों को मौके से जब्त किया और आरोपी अपनी कस्टडी में ले लिया.पकड़े गए आरोपी की पहचान सर्वजीत के रूप में हुई है.

आपको बता दें कि पूर्व में दुर्ग में अफीम की खेती पकड़ी गई थी. जिसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने जमकर हंगामा मचाया था. तब सरकार ने कहा था कि इस तरह की कार्रवाई में जो भी लिप्त पाया जाएगा उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी.

हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम मंगोरा के अकला महुआ पारा में गांजे की खेती एक युवक कर रहा है. खबर की पुष्टि करने के बाद हमने मौके पर जाकर चेक किया. वहां पाया कि गांजे के 36 पौधे लगाए गए हैं. सभी पौधों को जब्त कर लिया गया है. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. हम ये भी पता लगाएंगे कि कहीं और तो गांजे की खेती नहीं की जा रही है: सुनील तिवारी, खड़गवां पुलिस थाना

14 जनवरी 2026 को कोर्ट ने सुनाया था ऐतिहासिक फैसला

14 जनवरी को कोरिया कोर्ट ने गांजा तस्करी के एक केस में बड़ा फैसला सुनाया था. सुनवाई के दौरान बैकुंठपुर में विशेष न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी ने ड्रग्स तस्करी के केस में तीन दोषियों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी.

एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त प्रावधान

एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा की तस्करी और बिक्री गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है. बरामद मात्रा को देखते हुए आरोपियों पर कठोर धाराएं लगाई गई हैं. इस कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान कड़ा है, ताकि मादक पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोषियों को लंबी अवधि की सजा हो सकती है.

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