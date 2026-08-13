ETV Bharat / state

संतकबीरनगर में पकड़ा गया 50 लाख का गांजा, 2 तस्कर गिरफ्तार

एसपी संदीप मीणा के अनुसार, पुलिस ने मौके से घटना में प्रयुक्त एक डीसीएम वाहन को सीज कर, दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान चंचल सिंह (निवासी लुधियाना, पंजाब) और राहुल (निवासी लुधियाना, पंजाब) के रूप में हुई है.

संतकबीरनगर: जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को संतकबीरनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी. थाना कोतवाली खलीलाबाद, एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान एनएच-27 से 167.710 किलोग्राम अवैध गांजा पकड़ा. जिसकी अनुमानित कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपये आंकी जा रही है.



पूछताछ में तस्करों ने खुलासा किया कि वे लंबे समय से उड़ीसा से गांजा खरीदकर पंजाब में ऊंचे दामों पर बेचने का काम करते थे. श्रावण मास के कारण प्रयागराज मार्ग पर कांवड़ियों की भारी भीड़ और कड़ी बैरिकेडिंग से बचने के लिए उन्होंने अपना पारंपरिक रूट बदलकर बनारस से गोरखपुर होते हुए पंजाब जाने का रास्ता चुना था, लेकिन मगहर पुलिस चौकी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस टीम की सतर्कता से पकड़े गए.

पुलिस ने अभियुक्तों के पास से गांजे के अलावा 3 मोबाइल, 5 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 एटीएम, 1 पैन कार्ड और 500 रुपये नकद बरामद किए हैं. इस मामले में थाना कोतवाली खलीलाबाद में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है.

तस्करों की गिरफ्तारी और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ की बरामदगी करने वाली संयुक्त पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना ने 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है.

ये भी पढ़ें: अलीगढ़ में गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई; आफताब-गुड़िया की 26 लाख की संपत्ति अटैच