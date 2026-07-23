गोपेश्वर में युवाओं ने निकाला मशाल जुलूस, पुलिस कार्रवाई का विरोध, शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा
दिल्ली के जंतर-मंतर में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में गोपेश्वर में कैंडल मार्च, जोरदार नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 23, 2026 at 10:49 PM IST
चमोली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में छात्रों, विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और युवाओं ने संयुक्त रूप से कैंडल मार्च एवं मशाल जुलूस निकाला. साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग की निंदा करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई.
मशाल लेकर सड़कों पर उतरे युवा: इस प्रदर्शन की शुरुआत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर परिसर से हुई. यहां बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, युवा और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एकत्र हुए. इसके बाद हाथों में मशाल और मोमबत्तियां लेकर जुलूस महाविद्यालय परिसर से मंदिर मार्ग तक निकाला गया. पूरे मार्ग में प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों की मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की. रैली के दौरान क्षेत्र का माहौल लंबे समय तक आंदोलनमय बना रहा.
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प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देश में लगातार नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं. इससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और युवाओं का परीक्षा प्रणाली से भरोसा उठता जा रहा है. उनका आरोप था कि बार-बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है.
वक्ताओं ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है. यदि बार-बार परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आती हैं, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. उनका कहना था कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा.
छात्रों पर लाठीचार्ज की कड़ी आलोचना: प्रदर्शन में शामिल छात्र-छात्राओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस की ओर से बल प्रयोग किए जाने की भी कड़ी आलोचना की. उनका कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार है. छात्रों की आवाज को बल प्रयोग से दबाने के बजाय सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.
आंदोलन को दबाने का प्रयास की बजाय समाधान निकालें: प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देशभर के युवा रोजगार, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं. ऐसे में सरकार को छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी चिंताओं का समाधान करना चाहिए, न कि आंदोलन को दबाने का प्रयास करना चाहिए.
भविष्य की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की चेतावनी: कैंडल मार्च के समापन पर प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि युवाओं के अधिकारों और उनके भविष्य की रक्षा के लिए संघर्ष आगे भी जारी रहेगा.
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