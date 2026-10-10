शामली में कैंडल मार्च निकालकर अंकित बलियान को दी श्रद्धांजलि; पिता बोले- न्याय में देर हो रही
बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बनतीखेड़ा निवासी हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान को न्याय दिलाने की मांग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 11:51 AM IST
शामली: हरियाणवी सिंगर अंकित बलियान हत्याकांड में जिले के लोगों में अभी भी आक्रोश है. शुक्रवार शाम को सैकड़ों ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला और अंकित बलियान के लिए न्याय की मांग दुहराई. स्थानीय लोगों ने अंकित को श्रद्धांजलि दी और परिवार के लिए न्याय की मांग बुलंद की.
शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बनतीखेड़ा निवासी हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे कैंडल मार्च निकाला गया. यह मार्च अंकित बालियान के आवास से शुरू हुआ और बनतीखेड़ा के ग्राम सचिवालय तक पहुंचा.
ग्रामीणों का कहना था कि जब तक परिवार को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता, तब तक इंसाफ की मांग जारी रहेगी. कैंडल मार्च के माध्यम से लोगों ने मामले में न्याय सुनिश्चित करने की आवाज बुलंद की. इस दौरान अंकित बालियान को न्याय दो न्याय दो के नारे भी लगाए गए।.
26 अगस्त को सदर कोतवाली क्षेत्र के नाला पटरी स्थित जिम के बाहर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात में अंकित की मौके पर ही मौत हो गई थी.
मामले में पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों को मार गिराया गया था. वहीं, अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस की ओर से कुर्की की कार्रवाई भी की जा चुकी है.
अंकित के पिता सतबीर फौजी ने कहा कि इस हत्याकांड में उन्हें अभी तक पूर्ण न्याय नहीं मिला है. जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, तब तक उनकी मांग जारी रहेगी. पिता ने कहा कि न्याय में देरी हो रही है. पूरा शामली और आसपास के सभी जिलों के लोग हमारे साथ हैं.
अंकित बालियान के पिता सतबीर फौजी ने कहा कि मांग तो हमारी वही है, जो योगी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है. हमारा लड़का मरा, हमें वही चाहिए कि जितने भी हैं, दो, तीन, चार सब पर कार्रवाई हो. अधिकारियों से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई. उन्होंने यह कहा था कि कर रहे हैं हम, यह तो सभी कहते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन कर कोई नहीं रहा है.
11 तारीख की पंचायत के लिए रूपरेखा तो चौधरी ही तय करेंगे. वह एसपी से मिलेंगे या क्या करेंगे, जो करना है, वहीं करेंगे. पहले हमारे यहां मीटिंग होगी, इसके बाद मिलेंगे. टिकैत साहब से हमारी बातचीत तो नहीं हुई पर पता लगा कि कल वह ज्यादा बिजी थे. हम घर जाकर मुलाकात करेंगे.
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