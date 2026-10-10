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शामली में कैंडल मार्च निकालकर अंकित बलियान को दी श्रद्धांजलि; पिता बोले- न्याय में देर हो रही

शामली में कैंडल मार्च निकालकर अंकित बलियान को दी श्रद्धांजलि. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: हरियाणवी सिंगर अंकित बलियान हत्याकांड में जिले के लोगों में अभी भी आक्रोश है. शुक्रवार शाम को सैकड़ों ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला और अंकित बलियान के लिए न्याय की मांग दुहराई. स्थानीय लोगों ने अंकित को श्रद्धांजलि दी और परिवार के लिए न्याय की मांग बुलंद की.

शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बनतीखेड़ा निवासी हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे कैंडल मार्च निकाला गया. यह मार्च अंकित बालियान के आवास से शुरू हुआ और बनतीखेड़ा के ग्राम सचिवालय तक पहुंचा.

ग्रामीणों का कहना था कि जब तक परिवार को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता, तब तक इंसाफ की मांग जारी रहेगी. कैंडल मार्च के माध्यम से लोगों ने मामले में न्याय सुनिश्चित करने की आवाज बुलंद की. इस दौरान अंकित बालियान को न्याय दो न्याय दो के नारे भी लगाए गए।. अंकित बलिया के पिता का बयान. (Video Credit: ETV Bharat) 26 अगस्त को सदर कोतवाली क्षेत्र के नाला पटरी स्थित जिम के बाहर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात में अंकित की मौके पर ही मौत हो गई थी. मामले में पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों को मार गिराया गया था. वहीं, अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस की ओर से कुर्की की कार्रवाई भी की जा चुकी है.