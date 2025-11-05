ETV Bharat / state

अमायरा को इंसाफ दिलाने के लिए दिखाई एकजुटता, कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि

प्राइवेट स्कूल में अमायरा की मौत के मामले में अभिभावक संघ की मुहिम. एडवोकेट संघ भी उतरा समर्थन में.

Amayra Death Case
अमायरा को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल जलाकर प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 5, 2025 at 7:58 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजधानी जयपुर के एक प्राइवेट स्कूल में जान गंवाने वाली चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा को इंसाफ दिलाने की मांग अब लगातार जोर पकड़ रही है. अमायरा को न्याय दिलाने के लिए संयुक्त अभिभावक संघ के आह्वान पर बुधवार शाम को स्कूल के बाहर कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया गया. मानसरोवर एडवोकेट संघ ने भी अमायरा के लिए इंसाफ की लड़ाई में अपनी आवाज बुलंद की है.

इस दौरान अभिभावकों ने अमायरा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया. वहीं, इस मामले को लेकर मानसरोवर थानाधिकारी लखन खटाना का कहना है कि जांच चल रही है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

अभिभावकों को होना पड़ेगा जागरूक और एकजुट : संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि अमायरा के साथ जो घटना घटी, उसमें अमायरा को श्रद्धांजलि और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए यह आयोजन किया गया है. अभिभावक स्कूल के बाहर इकठ्ठा हुए और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी.

उन्होंने कहा कि आगे से किसी भी विद्यार्थी या परिवार के साथ ऐसी दुखद घटना नहीं हो. इसके लिए ठोस इंतजाम करने चाहिए. उन्होंने कहा कि अभिभावक चुप रहे तो यह घटना किसी के भी साथ हो सकती है. उन्होंने सभी अभिभावकों से जागरूक और एकजुट रहने की अपील की है, ताकि बच्चों के साथ अनहोनी नहीं हो.

यह घटना खड़े कर रही गंभीर सवाल : मानसरोवर एडवोकेट संघ के रवींद्र शर्मा ने कहा कि यह घटना पूरे समाज के लिए हृदय विदारक है. महज 9 साल की बच्ची की इस तरह मौत हैरान करने वाली घटना है. वह किस पीड़ा में थी, यह समझना होगा. उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया और कहा कि इसमें साफ लापरवाही नजर आ रही है.

हम बच्चों को स्कूल भेजकर निश्चिंत हो जाते हैं. स्कूल में ऐसी घटना चिंता का कारण है. उन्होंने कहा कि सबूत मिटाने का प्रयास करना और जांच में सहयोग नहीं करने की भी बात सामने आई है, जो गंभीर सवाल खड़े करती है. उन्होंने कहा कि न्याय मिलने तक अधिवक्ता संघ परिजनों के साथ खड़ा है.

स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप : अधिवक्ता जागृति अग्रवाल ने कहा कि इस घटना के लिए स्कूल प्रबंधन पूरी तरह जिम्मेदार है. बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाना स्कूल की जिम्मेदारी होती है. बच्ची को जिस वजह से भी तनाव हुआ. घटना के बाद स्कूल में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई. पुलिस की जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा. शिक्षा विभाग की कमेटी के सामने भी स्कूल प्रशासन आने से बचता दिखा है. अभिभावकों को भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जा रहा है. यह सब बातें साफ करती हैं कि लापरवाही बरती गई है.

RAJASTHAN SANYUKT ABHIBHAVAK SANGH
CANDLE PROTEST FOR JUSTICE
9 YEAR OLD AMAYARA DEATH
AMAYRA DEATH CASE

