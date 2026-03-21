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जानिये कौन थे 'फरसा वाले बाबा'? आठ साल की उम्र में त्याग दिया था घर, फिरोजाबाद में निकाला गया कैंडिल मार्च

फिरोजाबाद : मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र कोटवन पुलिस चौकी के पास एक संदिग्ध ट्रक को रोकने के प्रयास के दौरान गौ रक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की मौत हो गई. बाबा का फिरोजाबाद से भी सीधा नाता है. उनकी मौत के बाद फिरोजाबाद में हिंदूवादी संगठनों और उनके अनुयायियों में नाराजगी देखने को मिली. शनिवार को स्थानीय लोगों ने कैंडिल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की.

"आंदोलन चलाकर लोगों को किया जागरूक" : गांव के रहने वाले महेश चंद्र बताते हैं कि "बाबा सिरसागंज तहसील क्षेत्र के गांव नगला गोपाल के रहने वाले थे. उनके परिवार का कोई सदस्य अब इस गांव में नहीं रहता है. आठ साल की उम्र में ही उन्होंने घर त्याग दिया था और वह बाबा बन गए थे. वह बताते हैं कि युवावस्था में उन्होंने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया. इसके बाद उन्होंने गौरक्षा के लिए आंदोलन चलाकर लोगों को जागरूक किया. गांव-गांव जाकर टोलियां गठित कीं. वर्तमान में वह मथुरा में रहकर गौ रक्षा का कार्य कर रहे थे और निरंतर अभियान भी चला रहे थे."





फिरोजाबाद में हिंदूवादी संगठनों व बाबा के अनुयायियों ने शनिवार को एमजी काॅलेज से कैंडिल मार्च निकाला गया. कैंडिल मार्च का नेतृत्व करने वाले अभिषेक राठौर ने कहा कि "सरकार से मांग है कि गौ तस्करी रोकने के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें."