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जानिये कौन थे 'फरसा वाले बाबा'? आठ साल की उम्र में त्याग दिया था घर, फिरोजाबाद में निकाला गया कैंडिल मार्च

गांव के रहने वाले महेश चंद्र बताते हैं कि "बाबा सिरसागंज तहसील क्षेत्र के गांव नगला गोपाल के रहने वाले थे."

फिरोजाबाद में निकाला गया कैंडिल मार्च
फिरोजाबाद में निकाला गया कैंडिल मार्च (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 9:05 PM IST

2 Min Read
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फिरोजाबाद : मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र कोटवन पुलिस चौकी के पास एक संदिग्ध ट्रक को रोकने के प्रयास के दौरान गौ रक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की मौत हो गई. बाबा का फिरोजाबाद से भी सीधा नाता है. उनकी मौत के बाद फिरोजाबाद में हिंदूवादी संगठनों और उनके अनुयायियों में नाराजगी देखने को मिली. शनिवार को स्थानीय लोगों ने कैंडिल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की.

"आंदोलन चलाकर लोगों को किया जागरूक" : गांव के रहने वाले महेश चंद्र बताते हैं कि "बाबा सिरसागंज तहसील क्षेत्र के गांव नगला गोपाल के रहने वाले थे. उनके परिवार का कोई सदस्य अब इस गांव में नहीं रहता है. आठ साल की उम्र में ही उन्होंने घर त्याग दिया था और वह बाबा बन गए थे. वह बताते हैं कि युवावस्था में उन्होंने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया. इसके बाद उन्होंने गौरक्षा के लिए आंदोलन चलाकर लोगों को जागरूक किया. गांव-गांव जाकर टोलियां गठित कीं. वर्तमान में वह मथुरा में रहकर गौ रक्षा का कार्य कर रहे थे और निरंतर अभियान भी चला रहे थे."

फिरोजाबाद में हिंदूवादी संगठनों व बाबा के अनुयायियों ने शनिवार को एमजी काॅलेज से कैंडिल मार्च निकाला गया. कैंडिल मार्च का नेतृत्व करने वाले अभिषेक राठौर ने कहा कि "सरकार से मांग है कि गौ तस्करी रोकने के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें."

यह था मामला : मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र कोटवन पुलिस चौकी के पास एक संदिग्ध ट्रक को रोकने के प्रयास के दौरान गौ रक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की मौत हो गई. आरोप है कि गौ रक्षक दल के चंद्रशेखर गायों भरे ट्रक को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चालक ने उन्हें कुचल दिया. जिससे उनकी मौत हो गई. उनकी मौत की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने छाता कोतवाली क्षेत्र में आगरा दिल्ली राजमार्ग पर पहुंचकर जाम लगा दिया. जाम खुलवाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग करनी पड़ी. बवाल में पुलिस की तीन गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गईं और आधा दर्जन लोगों को चोटें आईं हैं.

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