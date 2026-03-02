ETV Bharat / state

ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत पर कैंडल मार्च, यूएस और इजराइल के खिलाफ नारे लगे

कैंडल मार्च में भाग लेते लोग ( Etv Bharat )

पलामू: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की इजराइली और यूएस स्ट्राइक में मौत के विरोध में हुसैनाबाद में कैंडल मार्च निकाला गया. कैंडल मार्च सदर इमामबाड़ा हुसैनाबाद से निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए.

मार्च का नेतृत्व हुसैनाबाद के मुतवल्ली तकी हुसैन रिजवी, मौलाना सैयद शाजिर रिजवी, सैयद शमीम हैदर, मुस्वी राजा, शेर अली, नगर पंचायत अध्यक्ष अजय कुमार भारती, इकबाल हुसैन, नेहाल मिर्जा, राज अली आदि कर रहे थे.

पलामू के हुसैनाबाद में कैंडल मार्च निकाला गया (Etv Bharat)

खामेनेई की मौत पर दुख व्यक्त किया गया

रविवार की देर शाम सैकड़ों लोग सदर इमामबाड़ा में इकट्ठा हुए वे अपने हाथों में कैंडल लेकर खामेनेई की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे. जुलूस जेपी चौक पर संपन्न हो गया. जुलूस में शोक मनाने वालों ने खामेनेई की तस्वीरें अपने हाथों में ले रखी थीं.

विरोध में आवाज बुलंद करने की अपील