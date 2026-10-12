दुमका में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में प्रदर्शन, स्टूडेंट्स ने निकाला कैंडल मार्च
दुमका में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में लोगों ने कैंडल मार्च निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया.
Published : October 12, 2026 at 9:30 PM IST
दुमका: जिला के काठीकुंड थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व एक नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी थी. मामले में आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर लोगों में उबाल है. खास तौर पर छात्र-छात्राओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है. इसे लेकर सोमवार की शाम कैंडल मार्च निकाल कर मृतका को श्रद्धांजलि दी गई. साथ ही पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की गई.
15 अक्टूबर को झारखंड बंद की दी चेतावनी
इस मामले में सोमवार को अलग-अलग छात्र और सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया. झारखंड छात्र सभा और झारखंड छात्र समन्वय समिति के बैनर तले देर शाम कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई. छात्र समन्वय समिति ने इसे लेकर हेमंत सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की. समिति के अध्यक्ष श्यामदेव हेंब्रम ने कहा कि आज सत्तारूढ़ दल के कोई भी विधायक या सांसद इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं.
श्यामदेव ने कहा कि कल्पना सोरेन जो एक महिला है लेकिन उन्हें भी इस आदिवासी छात्रा पर हुए अत्याचार का कोई दर्द नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी की अगर 14 अक्टूबर तक इस मामले में दोषी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो 15 अक्टूबर को संपूर्ण झारखंड को बंद कर दिया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार और दुमका जिला प्रशासन जिम्मेदार होंगे.
मुआवजा देने की मांग
झारखंड छात्र सभा की ओर से काफी संख्या में छात्र-छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला. इसमें मौजूद शिक्षिका सुमिता सिंह ने कहा कि यहां बेटियां सुरक्षित नहीं है. उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस मामले में पुलिस प्रशासन कार्रवाई करें और इसमें जो भी दोषी हैं, उनको फांसी की सजा से काम नहीं होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि मृतका के परिवार को मुआवजा मिलनी चाहिए.
एसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित
इधर मामले में दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने जानकारी दी कि संथाल क्षेत्र के डीआईजी अंबर लकड़ा ने मेरे नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है. जिसमें सदर एसडीपीओ दिलीप खलको सहित कई थाना प्रभारी शामिल हैं. एसपी ने कहा कि अब तक के अनुसंधान और परिजनों और ग्रामीणों से की गई पूछताछ में जो तथ्य मिले हैं, उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. मामले में संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही घटना का उद्वेदन कर लिया जाएगा.
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