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दुमका में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में प्रदर्शन, स्टूडेंट्स ने निकाला कैंडल मार्च

दुमका में कैंडल मार्च ( Etv Bharat )

दुमका: जिला के काठीकुंड थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व एक नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी थी. मामले में आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर लोगों में उबाल है. खास तौर पर छात्र-छात्राओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है. इसे लेकर सोमवार की शाम कैंडल मार्च निकाल कर मृतका को श्रद्धांजलि दी गई. साथ ही पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की गई.

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