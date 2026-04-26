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JET का प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने पर बोकारो में अभ्यर्थियों का हंगामा, मंत्री योगेंद्र प्रसाद बोले- सरकार के संज्ञान में देंगे मामला

बोकारो में JET की परीक्षा में शामिल होने आए अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है. खबर में जानें पूरा माजरा.

Candidates Uproar in Bokaro
बोकारो के परीक्षा केंद्र में हंगामा करते अभ्यर्थी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 26, 2026 at 4:01 PM IST

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बोकारो: JET की परीक्षा रविवार सुबह 10 बजे से 1 तक प्रथम पाली में आयोजित थी, लेकिन बोकारो के सेक्टर 9 के सरदार पटेल पब्लिक स्कूल स्थित परीक्षा सेंटर में परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी.दरअसल, एक सेट का 32 प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र ही नहीं पहुंचा. जिसके बाद अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया.

अभ्यर्थियों ने जमकर किया हंगामा

अभ्यर्थियों का आरोप था कि एक तो समय पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा, दूसरी ओर प्रशासन ने उन्हें परीक्षा केंद्र में कैद कर रखा था. इस दौरान बोकारो डीसी अजय नाथ झा सिर्फ यह आश्वासन दे रहे थे कि 1 घंटे में प्रश्न पत्र आ जाएगा. प्रश्न पत्र का सेट धनबाद चला गया है, लेकिन 1 बजे परीक्षा का समय खत्म होने के बाद भी प्रश्न पत्र नहीं आया.

अभ्यर्थियों और मंत्री योगेंद्र प्रसाद का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

JPSC और प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल

इस दौरान अभ्यर्थियों ने जेपीएससी और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए. परीक्षार्थियों ने बताया कि सुबह 8 बजे हम लोगों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का आदेश निर्गत किया गया था. सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन प्रश्न पत्र पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. जबकि 1 घंटे में धनबाद से प्रश्न पत्र बोकारो आ सकता था और परीक्षा भी आयोजित हो सकती थी. अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है.

इधर, अभ्यर्थियों के हंगामे को देखते हुए डीसी और एसपी मौके पर मौजूद रहे. पुलिस की तैनाती भी परीक्षा केंद्र पर की गई थी, लेकिन प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने इस पर मीडिया से बात नहीं की.

डीसी से रिपोर्ट लेकर सरकार के संज्ञान में देंगेः मंत्री

वहीं बोकारो पहुंचे मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इस मामले पर कहा कि यह जेपीएससी की लापरवाही है. डीसी से मामले की रिपोर्ट लेकर सरकार के संज्ञान में देने का काम किया जाएगा. मामला काफी गंभीर है.

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