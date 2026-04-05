ETV Bharat / state

Rajasthan SI Exam 2025 का आगाज: परीक्षा केंद्रों पर कड़ी जांच से गुजरे अभ्यर्थी...खाकी पहनने की चाह में लंबी कतारें

अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश से पहले सघन जांच से गुजरना पड़ा. प्रवेश द्वार पर पहचान पत्र और एडमिट कार्ड की बारीकी से जांच की.

Queues of candidates at an examination center in Behror
बहरोड़ में एक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी की कतारें (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 5, 2026 at 10:42 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर/उदयपुर/टोंक/ बहरोड़: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2025 का आगाज प्रदेश भर में रविवार को हुआ. प्रदेश के 24 जिलों और 15 उपखंड क्षेत्र में रविवार और सोमवार को दो पारियों में परीक्षा हो रही है. सुबह की पारी 11 बजे से शुरू हुई. इसके लिए परीक्षा केंद्र में एक घंटे पहले ही प्रवेश दे दिया गया. एसआई बनने की चाह में आए अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गई.परीक्षा केंद्रों पर त्रिस्तरीय जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया. कड़ाई से ड्रेस कोड की पालना कराई गई. प्रदेश में 1 हजार 174 परीक्षा के केंद्रों पर परीक्षा हो रही है. 1 हजार 15 पदों के लिए 7.70 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं.

अजमेर की बात करे तो 64 परीक्षा केंद्र पर पहले दिन 20 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. आरपीएससी की इस वर्ष की पहली बड़ी परीक्षा में रविवार सुबह साढ़े नौ बजे से परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के बाहर जुटने लगे. परीक्षा से एक घंटे पहले परीक्षार्थियों को 10 बजे केंद्र में तीनस्तरीय जांच के बाद प्रवेश दिया गया. परीक्षा केंद्र में जूते और फुल आस्तीन की शर्ट पहने परीक्षार्थियों की शर्ट और जूते बाहर उतरवा लिए गए. हर अभ्यर्थी की बारीकी से जांच की गई. आश्वस्त होने के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया. परीक्षा को लेकर हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस जाप्ता सुरक्षा उपकरणों के साथ तैनात रहा. पहली पारी में परीक्षा सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक हुई. पहली पारी में सामान्य हिंदी का पेपर हुआ. दूसरी पारी 3 से 5 बजे तक जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पेपर होगा. इसी तरह सोमवार को भी दो पारी में परीक्षा होगी.

Checking at the examination center in Ajmer
अजमेर में परीक्षा केंद्र पर जांच (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें:एसआई भर्ती 2025: आरपीएससी की साल की पहली बड़ी एवं कड़ी परीक्षा आज से...जानिए ड्रेस कोड

7.70 लाख पंजीकृत: एसआई भर्ती परीक्षा के लिए 7.70 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. अधिक संख्या को देखते आरपीएससी दो दिन दो पारियों में परीक्षा करा रही है. वर्ष 2021 में एसआई भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी. इसके बाद आयोग इस परीक्षा को लेकर काफी सतर्कता बरत रहा है. यही वजह है कि ड्रेस कोड, वीडियोग्राफी में लोकेशन, डेट और टाइम और प्रवेश केंद्रों में त्रिस्तरीय जांच, मैनुअली मेटल डिटेक्टर से जांच, परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि में ईमित्र और साइबर कैफे बंद करवाए हैं. खुफिया पुलिस भी परीक्षा केंद्रों के आसपास अवांछित गतिविधियों पर निगरानी रखे हैं.

Candidates undergoing the verification process at a center in Udaipur.
उदयपुर में एक केंद्र पर जांच प्रक्रिया से गुजरते अभ्यर्थी (ETV Bharat Udaipur)

उदयपुर में बाहरी इलाकों में भी केंद्र : उधर, उदयपुर में SI भर्ती परीक्षा के पहले सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक पहली पारी की परीक्षा में अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद प्रवेश दिया गया. शहर में इस परीक्षा के लिए कुल 105 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 36 सरकारी और 69 निजी स्कूल-कॉलेज शामिल हैं. इन केंद्रों पर दो दिनों में कुल 1 लाख 32 हजार 628 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. पहले दिन की पहली पारी में 33,157 अभ्यर्थियों में से केवल 18,223 ही परीक्षा में शामिल हुए. इससे उपस्थिति 54.95 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि 14,934 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. दूसरी पारी के लिए 33,157 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. इसके लिए दोपहर 2 बजे तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी की गई. परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.परीक्षा की निगरानी के लिए 18 सतर्कता दल और 179 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं. एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य और ट्रेजरी में सीमित स्थान के चलते राजकीय गुरु गोविंद सिंह स्कूल को अस्थायी स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है. शहर के बाहरी क्षेत्रों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

A scene from an examination center in Tonk.
टोंक के एक परीक्षा केंद्र का नजारा (ETV Bharat Tonk)

टोंक में 19 हजार अभ्यर्थी: उधर, टोंक जिला मुख्यालय पर 24 केंद्रों पर परीक्षा हुई. कड़ी सुरक्षा और जांच के बाद प्रतियोगियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया. एडीएम रामरतन सौकरिया ने बताया कि परीक्षा में 19 हजार 248 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा के सफल संचालन के लिए 4 सर्तकता दल बनाए गए हैं.

Candidate Made to Remove Shirt in Tonk
टोंक में अभ्यर्थी से खुलवाया शर्ट (ETV Bharat Tonk)

नकल रोकने के खास इंतजाम : बहरोड़ में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें दो सरकारी स्कूल , दो गवर्मेंट कॉलेज और दो केंद्र निजी कॉलेजों में बनाए गए हैं. इसमें रविवार को 1840 अभ्यर्थी भाग लेंगे. परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. सभी केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहा. संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है. अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश से पहले सघन जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा. प्रवेश द्वार पर पहचान पत्र और एडमिट कार्ड की बारीकी से जांच की गई. शनिवार देर शाम नीमराणा के एडिशनल एसपी सुरेश खींची, डीएसपी सचिन शर्मा और बहरोड़ थाना अधिकारी अंकित सांवरिया ने सभी परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्था का जायजा लिया. बहरोड़ एसडीएम रामकिशोर मीणा ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा दो पारियों में हो रही है. पहली पारी सुबह 11 बजे और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से होगी. प्रशासन ने अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी. परीक्षा के दौरान नकल रोकने के खास इंतजाम किए गए.

Screening of Candidates in Behror
बहरोड़ में अभ्यर्थियों की जांच (ETV Bharat Behror)

पढ़ें: Rajasthan SI Exam 2025: आज से दो दिन लिखित परीक्षा, 7.70 लाख आवेदक, धांधली रोकने को परीक्षा केंद्रों की हाईटेक निगरानी

TAGGED:

SI RECRUITMENT EXAM 2025
LONG QUEUES IN TONK AND BEHROR
राजस्थान लोक सेवा आयोग
ENTER EXAM CENTRE ONE HOUR BEFORE
RAJASTHAN SI EXAM 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.