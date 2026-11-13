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JTET-2026 की गड़बड़ियों पर अभ्यर्थियों का आक्रोश जारी, निष्पक्ष परिणाम की मांग, मंत्री को सौंपा ज्ञापन

रांची: JTET-2026 परीक्षा में सामने आई तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटियों को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है. परीक्षा संपन्न होने के बाद भी अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं होने से उनमें नाराजगी है. अलग-अलग स्तर पर अपनी मांग उठाने के साथ अभ्यर्थी अब सरकार का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करा रहे हैं.

इसी क्रम में झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं छात्र नेता चंदन कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की. अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी शिकायत OMR शीट में प्रश्न-पुस्तिका की बुकलेट सीरीज (S, T, U, V) से जुड़ी गड़बड़ी को लेकर है.

जैक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते छात्र (Etv Bharat)

इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के दौरान हुई त्रुटियों और प्रवेश पत्र में दर्ज गलत जानकारियों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान हुई इन गड़बड़ियों का असर अब परिणाम पर नहीं पड़ना चाहिए. जिन परीक्षार्थियों की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा दी गई है, उनका मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए.

अभ्यर्थियों ने मंत्री को सौंपे ज्ञापन में मांग की कि OMR शीट, बुकलेट सीरीज, आवेदन और प्रवेश पत्र से जुड़ी सभी शिकायतों की जांच कर उचित समाधान निकाला जाए. किसी भी परिस्थिति में तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटियों के कारण किसी परीक्षार्थी का परिणाम प्रभावित नहीं होना चाहिए. उनका कहना है कि इस परीक्षा से हजारों प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा है. ऐसे में छोटी-सी लापरवाही भी उनके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है.

छात्र नेता चंदन कुमार ने कहा कि अभ्यर्थियों की मांग किसी विशेष लाभ की नहीं, बल्कि निष्पक्ष परीक्षा परिणाम की है. परीक्षा संचालन में हुई त्रुटियों की सजा विद्यार्थियों को नहीं मिलनी चाहिए. जब गलती व्यवस्था के स्तर पर हुई है, तो उसका समाधान भी व्यवस्था को ही करना होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि अभ्यर्थियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर न्यायसंगत निर्णय लिया जाएगा.