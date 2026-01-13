ETV Bharat / state

नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की तैयारी शुरू, जल्द अधिसूचना जारी होने की उम्मीद

देवघर में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने तैयारी शुरू कर दी है. प्रशासन की तरफ से भी तैयारी जारी है.

चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे डीसी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 13, 2026 at 3:43 PM IST

देवघर: झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. आयोग और प्रशासनिक स्तर पर भी नगर निकाय चुनाव को कराने के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं. देवघर में भी चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशी तैयारी में जुट गए हैं. इच्छुक प्रत्याशी मेयर, डिप्टी मेयर सहित अन्य पद को लेकर लगातार मेहनत करते दिख रहे हैं.

निकाय चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर पद होता है अहम

नगर निगम चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर का पद अहम होता है. इस पद पर कई प्रत्याशियों के दावेदारी करने की बात कही जा रही है. मेयर पद पर दावेदारी के लिए तैयार प्रत्याशी सूरज झा बताते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर जल्द ही अधिसूचना होनी है. इसीलिए वह भी मेयर पद पर किस्मत आजमाने के लिए सारी तैयारी कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि इस बार भी देवघर नगर निगम में मेयर पद सामान्य वर्ग के लिए तय किया गया है. इसलिए वह इस बार आश्वस्त हैं कि उनकी जीत निश्चित है.

चुनाव की तैयारी को लेकर प्रत्याशियों द्वारा जानकारी देते हुए (ईटीवी भारत)

देवघर नगर निगम पद है अनारक्षित

बता दें कि देवघर मेयर पद में इस बार किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है. इसीलिए इसमें महिला पुरुष या किसी भी समाज के लोग चुनाव लड़ सकते हैं. ऐसे में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि इस बार प्रत्याशियों की संख्या अधिक होगी. देवघर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से अधिसूचना जारी करते हुए 36 वार्ड के बारे में जानकारी दे दी गई है. 36 वार्ड में 18 सीट अनारक्षित है, जबकि 18 वार्ड आरक्षित कोटे में आते हैं.

देवघर जिले के मधुपुर नगर परिषद के 23 वार्डों में 12 वार्ड अनारक्षित हैं और 11 अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं.

चुनाव की तैयारी में जुटे पार्षद

चुनाव की तैयारी में जुटी पार्षद शैलजा देवी ने बताया कि वर्ष 2010 से ही लोगों के बीच में हैं. दो बार चुनाव जीतने के बाद वो तीसरी बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं. वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक चुनाव नहीं होने के कारण वो निवर्तमान पार्षद के रूप में काम करती रही हैं और जनता के बीच जाती रही. इसलिए उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी जनता उन्हें सेवा करने का मौका देगी.

वार्ड नंबर 21 की पार्षद शुभ लक्ष्मी देवी बताती हैं कि चुनाव की अधिसूचना का उन सबको इंतजार है. उन्हें खुशी है कि अब वह एक विशेष अधिकार के साथ जनता की सेवा कर पाएंगे. चुनाव नहीं होने के कारण वार्ड पार्षद अपनी क्षमता अनुसार काम नहीं करवा पा रहे थे. लेकिन अब चुनाव के बाद फिर से नगर निगम क्षेत्र में जनता से जुड़ी समस्याओं का पार्षद अपनी शक्ति के साथ समाधान कर सकेंगे.

निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी

नगर निकाय चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से भी तैयारी पूरी की जा रही है. जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के द्वारा देवघर कॉलेज में बनाए जाने वाले स्ट्रांग रूम, मतगणना सेंटर और कुमैठा स्टेडियम में बनाए जाने वाले डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर जायजा भी लिया जा रहा है. इस दौरान विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं.

