14वीं JPSC विवाद: आयोग कार्यालय का घेराव, प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचीं पूर्व सीएम की बेटी
14वीं जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर रांची में अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया.
Published : July 14, 2026 at 4:38 PM IST
रांची: 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर मंगलवार को राजधानी रांची में अभ्यर्थियों और विभिन्न छात्र संगठनों ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया. बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आयोग कार्यालय पहुंचे और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया.
निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग
प्रदर्शन में शामिल छात्र नेताओं ने कहा कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े कई गंभीर सवाल अब भी अनुत्तरित हैं. उनका आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर पहले भी आयोग के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं लेकिन अब तक किसी भी मुद्दे पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला है. उनका कहना था कि अभ्यर्थी लंबे समय से निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है.
कई कोचिंग संस्थानों ने अपने छात्रों को आंदोलन से दूर रखा
इस दौरान छात्र नेताओं ने कोचिंग संस्थानों पर भी गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना था कि आंदोलन से पहले उम्मीद जताई गई थी कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय पहुंचेंगे लेकिन अधिकांश कोचिंग संस्थानों ने अपने विद्यार्थियों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं किया उल्टा उन्हें डराया गया. छात्र नेताओं का आरोप था कि राज्य सरकार के दबाव में कई कोचिंग संस्थानों ने अपने छात्रों को आंदोलन से दूर रखा. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद जो अभ्यर्थी प्रदर्शन में पहुंचे हैं, वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और जेपीएससी की कार्यशैली से परेशान हैं.
अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरी दुखनी सोरेन
प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन भी अभ्यर्थियों के समर्थन में जेपीएससी कार्यालय पहुंचीं. उन्होंने कहा कि योग्य अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा होना जरूरी है और जेपीएससी की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग की प्रक्रिया में कई बार योग्य विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं हो पाता. दुखनी सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार को इस पूरे मामले पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि अभ्यर्थियों का भरोसा कायम रहे और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी ढंग से संपन्न हो.
समय रहते उचित कार्रवाई की मांग
अभ्यर्थियों ने बताया कि यह आंदोलन केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि राज्य के हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है. उन्होंने मांग की कि कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए, अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए सभी सवालों का सार्वजनिक रूप से जवाब दिया जाए और पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए. उनका कहना था कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो युवाओं का आयोग से विश्वास पूरी तरह खत्म हो जाएगा.
आयोग से निष्पक्ष कार्रवाई की अपील
प्रदर्शन को देखते हुए जेपीएससी कार्यालय के आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और पूरे परिसर की निगरानी की जा रही थी. प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगें रखीं और आयोग से निष्पक्ष कार्रवाई की अपील की.
मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय का अनुरोध
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. उनका कहना है कि जब तक परीक्षा से जुड़े विवादों पर स्पष्ट जवाब, निष्पक्ष जांच और पारदर्शी कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा. अब इस पूरे मामले पर जेपीएससी और राज्य सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.
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