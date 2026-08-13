शिक्षक भर्ती को लेकर दुर्ग में अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट, पुलिस ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र के दफ्तर जाने से रोका
अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र किया जाएगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 13, 2026 at 8:09 PM IST
दुर्ग: प्रदेश में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आज दुर्ग में अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया. गुरुवार को हिंदी भवन के सामने सैकड़ों की संख्या में विज्ञान और सीटीईटी अभ्यर्थी जुटे और धरना प्रदर्शन कर सरकार के फैसलों के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई. प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर नोक-झोंक हुई.
शिक्षक भर्ती को लेकर दुर्ग में अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट
अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी मांग है कि आगामी शिक्षक भर्ती में विज्ञान शिक्षक, जीव विज्ञान व्याख्याता और रसायन व्याख्याता के पद शामिल किए जाएं. उनका कहना है कि विज्ञान संकाय से हजारों युवा पढ़ाई पूरी कर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर इन विषयों के पद ही नहीं निकले तो योग्य अभ्यर्थियों को मौका कैसे मिल पाएगा.
अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट देने की मांग
प्रदर्शनकारियों ने स्नातक में 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता में सभी अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट देने की भी मांग रखी है. उनका कहना है कि मौजूदा नियम के कारण कई योग्य उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं. वहीं, 6 सितंबर 2026 को होने वाली सीटीईटी परीक्षा को लेकर भी अभ्यर्थियों ने बड़ी मांग रखी है. अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को भी आगामी शिक्षक भर्ती में आवेदन का अवसर दिया जाए, ताकि परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया के बीच समय के अंतर के कारण कोई युवा अवसर से वंचित न हों.
सरकार से वादा पूरा करने की मांग
प्रदर्शन में शामिल छात्र कौशल ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार ने 57 हजार शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था. इसके बाद 33 हजार पदों की भर्ती निकली, लेकिन अब महज 5 से 6 हजार पदों की चर्चा हो रही है. अभ्यर्थी गीता सारथी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र किया जाएगा.
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