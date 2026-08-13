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शिक्षक भर्ती को लेकर दुर्ग में अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट, पुलिस ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र के दफ्तर जाने से रोका

अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट ( ETV Bharat )