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Medical Officer भर्ती में पद बढ़ाने की मांग, भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन

भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer) भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध तेज होता नजर आ रहा है. भर्ती में महज 600 पद से नाराज चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद अभ्यर्थी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर पद बढ़ाने समेत कई मांगें रखीं. अभ्यर्थियों ने 600 पदों की संख्या बढ़ाकर 2000 करने की मांग की. उनका कहना है कि पिछले 13 वर्षों में यह चिकित्सा अधिकारी भर्ती में सबसे कम पदों वाली प्रक्रिया है, जबकि प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों के 4000 से अधिक पद रिक्त हैं.