Medical Officer भर्ती में पद बढ़ाने की मांग, भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन
आरयूएचएस की 13 दिसंबर को प्रस्तावित भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने NEET-PG काउंसलिंग पूरी होने तक परीक्षा नहीं कराने और प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग.
Published : November 23, 2026 at 2:31 PM IST
जयपुर : राजस्थान में चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer) भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध तेज होता नजर आ रहा है. भर्ती में महज 600 पद से नाराज चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद अभ्यर्थी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर पद बढ़ाने समेत कई मांगें रखीं. अभ्यर्थियों ने 600 पदों की संख्या बढ़ाकर 2000 करने की मांग की. उनका कहना है कि पिछले 13 वर्षों में यह चिकित्सा अधिकारी भर्ती में सबसे कम पदों वाली प्रक्रिया है, जबकि प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों के 4000 से अधिक पद रिक्त हैं.
NEET-PG काउंसलिंग तक परीक्षा स्थगित करने की मांग : चिकित्सा अधिकारी संघर्ष संघ से जुड़े डॉ. दीपक शर्मा ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (आरयूएचएस) की ओर से चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 13 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है. इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के बावजूद केवल 600 पदों पर भर्ती करना प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सक अभ्यर्थियों दोनों के हित में नहीं है. उनका तर्क है कि सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए भर्ती का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि अधिक योग्य चिकित्सकों को सेवा का अवसर मिल सके.
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भर्ती तारीख पर भी ऐतराज: संघर्ष समिति ने भर्ती परीक्षा की तारीख को लेकर भी आपत्ति जताई है. अभ्यर्थियों ने मांग की है कि NEET-PG काउंसलिंग पूरी होने तक चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा स्थगित की जाए. उनका कहना है कि काउंसलिंग और भर्ती परीक्षा की समय-सारणी में टकराव से कई अभ्यर्थियों के सामने असमंजस की स्थिति बन सकती है. ऐसे में परीक्षा की तारीख इस तरह तय की जानी चाहिए, जिससे अभ्यर्थियों को किसी भी प्रक्रिया में नुकसान नहीं उठाना पड़े. ज्ञापन में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की मांग भी उठाई गई है. दीपक ने कहा कि चयन प्रक्रिया में सभी नियमों और मानकों का स्पष्ट रूप से पालन होना चाहिए, ताकि किसी भी स्तर पर पक्षपात या अनियमितता की आशंका न रहे.
स्वास्थ्य सेवा मजबूत करने का भरोसा : संघर्ष सामिति के डॉ. कृष्णा उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे चिकित्सक अभ्यर्थियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को दिए ज्ञापन में भरोसा दिलाया कि यदि पदों की संख्या बढ़ाकर भर्ती की जाती है तो चयनित चिकित्सा अधिकारी पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे. उन्होंने कहा कि चिकित्सक प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़, सुलभ और बेहतर बनाने में सरकार के सहयोगी बनना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि प्रदेश में बड़ी संख्या में चिकित्सा अधिकारियों के पद खाली हैं.
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