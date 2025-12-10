ETV Bharat / state

घर बैठे होगा अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान, कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पर बनेगा विशेष 'ग्रीवेंस मेनू'

जयपुर: राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए गठित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान को और आसान बनाने जा रहा है. अब बोर्ड अपनी वेबसाइट पर एक विशेष समस्या कॉलम (Grievance Menu) जोड़ने जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों से जुड़ी 20 प्रमुख समस्याएं पहले से सूचीबद्ध होंगी और अभ्यर्थियों को अपनी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन ही मिल जाएगा.

अभ्यर्थियों को आती हैं कई समस्याएं: विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करने वाले अभ्यर्थियों को अक्सर प्रश्न डिलीट, परिणाम जारी होने में देरी, पदों की संख्या, वेकेंसी अपडेट और परीक्षा संबंधी सूचनाओं को लेकर अभ्यर्थी शिकायतें लेकर बोर्ड कार्यालय पहुंच जाते थे. कई बार यहां धरना-प्रदर्शन तक की नौबत आ जाती थी. लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसी स्थितियों में कमी आई है. दरअसल, बोर्ड अध्यक्ष सेवानिवृत मेजर जनरल आलोक राज ने सोशल मीडिया के जरिए ही छात्रों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया. वहीं अब बोर्ड नवाचार करने जा रहा है.

पढ़ें: कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष बोले, 'टेबलेट बेस परीक्षा आयोजित करने को लेकर चल रही है कवायद'

वेबसाइट पर विशेष समस्या कॉलम जोड़ने की तैयारी: आलोक राज ने बताया कि अब बोर्ड अपनी वेबसाइट पर एक विशेष समस्या कॉलम (Grievance Menu) जोड़ने जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों से जुड़ी 20 प्रमुख समस्याएं पहले से सूचीबद्ध होंगी. अभ्यर्थी अपनी SSO ID से लॉग इन करेंगे. अपनी समस्या के प्रकार को चुनते ही शिकायत खुद-ब-खुद रजिस्टर हो जाएगी. बोर्ड कार्यालय में बैठा कार्मिक तय समय सीमा में उसका समाधान करेगा. उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी को न तो बोर्ड दफ्तर आना होगा और न ही चक्कर काटने पड़ेंगे. इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी और एक सुनिश्चित अवधि में समाधान भी उपलब्ध हो जाएगा