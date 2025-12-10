घर बैठे होगा अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान, कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पर बनेगा विशेष 'ग्रीवेंस मेनू'

ETV Bharat / state

बोर्ड की वेबसाइट पर समस्या समाधान के लिए पहले ईमेल सिस्टम शुरू किया गया था. अब वेबसाइट आधारित समाधान प्रणाली की तैयारी है.

Rajasthan Staff Selection Board
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025 at 7:32 PM IST

जयपुर: राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए गठित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान को और आसान बनाने जा रहा है. अब बोर्ड अपनी वेबसाइट पर एक विशेष समस्या कॉलम (Grievance Menu) जोड़ने जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों से जुड़ी 20 प्रमुख समस्याएं पहले से सूचीबद्ध होंगी और अभ्यर्थियों को अपनी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन ही मिल जाएगा.

अभ्यर्थियों को आती हैं कई समस्याएं: विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करने वाले अभ्यर्थियों को अक्सर प्रश्न डिलीट, परिणाम जारी होने में देरी, पदों की संख्या, वेकेंसी अपडेट और परीक्षा संबंधी सूचनाओं को लेकर अभ्यर्थी शिकायतें लेकर बोर्ड कार्यालय पहुंच जाते थे. कई बार यहां धरना-प्रदर्शन तक की नौबत आ जाती थी. लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसी स्थितियों में कमी आई है. दरअसल, बोर्ड अध्यक्ष सेवानिवृत मेजर जनरल आलोक राज ने सोशल मीडिया के जरिए ही छात्रों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया. वहीं अब बोर्ड नवाचार करने जा रहा है.

वेबसाइट पर विशेष समस्या कॉलम जोड़ने की तैयारी: आलोक राज ने बताया कि अब बोर्ड अपनी वेबसाइट पर एक विशेष समस्या कॉलम (Grievance Menu) जोड़ने जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों से जुड़ी 20 प्रमुख समस्याएं पहले से सूचीबद्ध होंगी. अभ्यर्थी अपनी SSO ID से लॉग इन करेंगे. अपनी समस्या के प्रकार को चुनते ही शिकायत खुद-ब-खुद रजिस्टर हो जाएगी. बोर्ड कार्यालय में बैठा कार्मिक तय समय सीमा में उसका समाधान करेगा. उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी को न तो बोर्ड दफ्तर आना होगा और न ही चक्कर काटने पड़ेंगे. इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी और एक सुनिश्चित अवधि में समाधान भी उपलब्ध हो जाएगा

नया सिस्टम अभ्यर्थियों के लिए होगा फायदेमंद :

  • बार-बार कार्यालय जाने की परेशानी खत्म
  • डिजिटल ट्रैकिंग से शिकायतों का पारदर्शी निस्तारण
  • अभ्यर्थियों का समय, मेहनत और पैसा बचेगा
  • हर शिकायत का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा

ईमेल से भी करते आए हैं समस्या का समाधान: वहीं उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों का बोर्ड में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है. इसलिए कोशिश रहती है कि हर विज्ञप्ति में स्पष्ट और विस्तृत विवरण दिया जाए ताकि भ्रम की स्थिति न बने और अभ्यर्थियों को भटकना न पड़े. फिर भी कुछ अभ्यर्थियों की समस्याएं कार्यालय तक पहुंच जाती हैं. सभी से प्रत्यक्ष मिल पाना संभव नहीं, इसलिए पहले ईमेल सिस्टम शुरू किया गया और अब इसे और आगे बढ़ाते हुए वेबसाइट आधारित समाधान प्रणाली लायी जा रही है. बहरहाल, अब तक बोर्ड अध्यक्ष सोशल मीडिया और ईमेल के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देते आए हैं. लेकिन ग्रीवेंस मेनू शुरू करने का कदम राजस्थान में परीक्षा संचालन और शिकायत निस्तारण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और अभ्यर्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में प्रमुख बदलाव साबित होगा.

