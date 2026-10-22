1 नवंबर को जेटेट: दूसरे जिलों में केंद्र, अभ्यर्थियों को सफर और ठहरने की चिंता
JTET-2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की चिंता है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 8:59 PM IST
रांचीः झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट)-2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के सामने अब परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की चुनौती है. एक नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए रांची में रहने वाले कई अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में केंद्र आवंटित किए गए हैं. किसी को लोहरदगा जाना है, किसी को खूंटी, किसी को जमशेदपुर तो किसी को हजारीबाग पहुंचकर परीक्षा देनी होगी. सुबह 7:30 बजे रिपोर्टिंग निर्धारित होने के कारण दूर के केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को एक दिन पहले ही रवाना होने की तैयारी करनी पड़ सकती है. इससे आने-जाने के किराये के साथ ठहरने और भोजन का खर्च भी बढ़ेगा. परीक्षा की तैयारी के बीच अब अभ्यर्थियों को समय पर केंद्र पहुंचने की व्यवस्था भी करनी पड़ रही है.
रिपोर्टिंग के समय ने बढ़ाई परेशानी
अभ्यर्थियों के अनुसार, दूसरे जिले में केंद्र मिलने से केवल यात्रा का खर्च नहीं बढ़ा है, बल्कि समय पर पहुंचने की चिंता भी है. सुबह 7:30 बजे रिपोर्टिंग के कारण दूर के जिलों में आवंटित केंद्रों तक उसी दिन पहुंचना मुश्किल हो सकता है. ट्रेन और बस से यात्रा करने वालों को परिवहन के समय के अनुसार योजना बनानी होगी. वहीं, निजी वाहन से जाने पर ईंधन का खर्च बढ़ेगा. संबंधित शहर से अनजान अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए भी अतिरिक्त समय रखना होगा. ऐसे में कई अभ्यर्थियों के लिए एक दिन पहले पहुंचना व्यावहारिक विकल्प बन सकता है.
यात्रा और ठहरने का खर्च बनेगा अतिरिक्त बोझ
अभ्यर्थी राकेश कुमार और मोहम्मद नसीम का कहना है कि परीक्षा केंद्र दूसरे जिले में होने से उनके बजट पर भी असर पड़ेगा. आने-जाने के किराये के अलावा भोजन और ठहरने की व्यवस्था करनी होगी. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह अतिरिक्त खर्च परेशानी बढ़ा सकता है. जिन अभ्यर्थियों के दूसरे शहर में रिश्तेदार या परिचित नहीं हैं, उन्हें ठहरने के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ सकती है.
शिशुपाल शर्मा और जयदेव बनर्जी सहित अन्य अभ्यर्थियों के सामने भी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और समय पर रिपोर्टिंग की चुनौती को लेकर सवाल उठ रहे हैं. दूसरे जिले में केंद्र आवंटित होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को अपनी यात्रा और ठहरने की योजना पहले से बनानी होगी.
राज्यभर में 986 परीक्षा केंद्रों पर आयोजन
जेटेट-2026 की परीक्षा एक नवंबर को दो पालियों में निर्धारित है. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित होगी. परीक्षा के लिए राज्यभर में 986 केंद्र बनाए जाने की जानकारी दी गई है. करीब 4.40 लाख परीक्षार्थियों के आंकड़े के बीच परीक्षा का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाना है. परीक्षा झारखंड के विभिन्न जिलों में होगी, लेकिन गृह जिले के बजाय दूसरे जिलों में केंद्र मिलने से अभ्यर्थियों की आवाजाही को लेकर परेशानी आ रही है.
केंद्र आवंटन पर स्पष्टता की जरूरत
अभ्यर्थियों के सामने यह सवाल भी है कि दूसरे जिलों में केंद्र आवंटित करने का आधार क्या रहा और इस प्रक्रिया में दूरी व परिवहन सुविधा को किस तरह ध्यान में रखा गया. उपलब्ध जानकारी में केंद्र आवंटन के कारणों को लेकर विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं है लेकिन झारखंड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष डॉ. नटवा हांसदा ने कहा है कि टेट परीक्षा के सफल और व्यवस्थित आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र में दिए गए परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग समय की जानकारी ध्यान से देख लें. परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए समय रहते यात्रा की योजना बनाएं. परिषद का प्रयास है कि परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुचारु रूप से संपन्न हो.
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