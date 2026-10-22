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1 नवंबर को जेटेट: दूसरे जिलों में केंद्र, अभ्यर्थियों को सफर और ठहरने की चिंता

झारखंड एकेडमिक काउंसिल, रांची ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट)-2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के सामने अब परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की चुनौती है. एक नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए रांची में रहने वाले कई अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में केंद्र आवंटित किए गए हैं. किसी को लोहरदगा जाना है, किसी को खूंटी, किसी को जमशेदपुर तो किसी को हजारीबाग पहुंचकर परीक्षा देनी होगी. सुबह 7:30 बजे रिपोर्टिंग निर्धारित होने के कारण दूर के केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को एक दिन पहले ही रवाना होने की तैयारी करनी पड़ सकती है. इससे आने-जाने के किराये के साथ ठहरने और भोजन का खर्च भी बढ़ेगा. परीक्षा की तैयारी के बीच अब अभ्यर्थियों को समय पर केंद्र पहुंचने की व्यवस्था भी करनी पड़ रही है.

रिपोर्टिंग के समय ने बढ़ाई परेशानी