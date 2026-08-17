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छात्र आंदोलन के बीच झारखंड मंत्रालय में CM हेमंत सोरेन की अहम बैठक, बाहर CGL अभ्यर्थियों ने लगाई परीक्षा रद्द न करने की गुहार

रांची: राज्य सरकार पर CGL परीक्षा रद्द करने को लेकर छात्रों के बढ़ रहे दबाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार देर शाम तक धुर्वा स्थित झारखंड मंत्रालय में अपने मंत्रियों के साथ बैठक की. कई घंटों तक चली इस बैठक में छात्रों के आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर चर्चा होती रही. इन सबके बीच झारखंड मंत्रालय के बाहर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के जरिए नियुक्त हुए 2025 अभ्यर्थियों की सांसें सीएम चैम्बर में हो रही बैठक को लेकर अटकी रही.

मानव श्रृंखला के जरिए सीजीएल सफल अभ्यर्थी लगाते रहे गुहार

झारखंड मंत्रालय के बाहर मानव श्रृंखला के रूप में बाहर खड़े सीजीएल परीक्षा के इन सफल अभ्यर्थियों ने सरकार से इस परीक्षा को रद्द नहीं करने की गुहार मीडिया के माध्यम से लगाई. सीजीएल परीक्षा के जरिए झारखंड सरकार के उद्योग निदेशालय में कार्यरत श्याम सुंदर मंडल कहते हैं कि जैसे ही हम लोगों को पता चला कि सरकार हम लोगों के बारे में निगेटिव विचार कर रही है, उसके बाद हम लोग यहां सरकार से गुहार लगाने आए हैं कि हम लोगों को उम्मीद है कि जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, वैसे ही आगे करते रहेंगे.

अभ्यर्थियों ने लगाई परीक्षा रद्द न करने की गुहार (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि सरकार एक-एक सफल अभ्यर्थी से पूछताछ करें और यदि सरकार को लगे कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है, तो उस पर कार्रवाई करें.

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