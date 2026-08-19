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11वीं-13वीं JPSC और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी, 3 याचिकाएं दायर, सुनवाई कल

झारखंड में परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. सुनवाई कल होगी.

Hemant Cabinet decision Challenged
झारखंड हाईकोर्ट. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
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रांचीः 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा समेत कई नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में कुल 3 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं. इनमें दो याचिकाएं 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम और उसके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के खिलाफ हैं, जबकि तीसरी याचिका फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने से जुड़ी है.

11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की सफल अभ्यर्थी सोनम कुमारी ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने दूसरी जगह की नौकरी छोड़कर झारखंड में यह नौकरी ज्वाइन की थी. उन्हें 24 नवंबर 2025 को नियुक्ति पत्र मिला था और उन्होंने ट्रेनिंग भी पूरी की, लेकिन अब 18 अगस्त 2026 को सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है. याचिका में सरकार के इस फैसले को रद्द करने की मांग की गई है. इस परीक्षा में सफल 342 अभ्यर्थी नौकरी कर रहे थे.

दरअसल, CID की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने उन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया, जिनकी प्रक्रिया में TDPL की भूमिका सामने आई थी. साथ ही साल 2014 से हुई विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित गड़बड़ी को देखते हुए जांच कराने की भी घोषणा की गई है. इसके बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने की जानकारी दी.

इधर, हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि बुधवार को दिनभर हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी याचिका दाखिल करने के लिए पहुंचे. उनका कहना है कि कई अभ्यर्थी सरकार के फैसले को कानूनी तौर पर चुनौती देने की तैयारी में हैं.

इस बीच जानकारी है कि हाईकोर्ट ने बुधवार को ही इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि अदालत सरकार के नियुक्तियां रद्द करने के फैसले और अभ्यर्थियों की दलीलों पर क्या रुख अपनाती है.

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