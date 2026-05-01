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दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनाव के लिए प्रत्याशियों की जोर आजमाइश शुरू, जानिए किन मुद्दों पर हो रहा चुनाव

दिल्ली मेडिकल काउंसिल का 31 मई को चुनाव, आठ सदस्य पदों के लिए 60 डॉक्टरों ने किया नामांकन, 8 मई को अंतिम सूची होगी जारी

दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनाव, प्रत्याशियों की जोर आजमाइश शुरू
दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनाव, प्रत्याशियों की जोर आजमाइश शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 1, 2026 at 8:00 PM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) के 31 मई को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 30 अप्रैल को खत्म हो चुकी है. डीएमसी के आठ सदस्य पदों के लिए लगभग 60 डॉक्टरों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं. चुनाव अधिकारी डीजीएचएस एवं डीएमसी की रजिस्ट्रार डॉक्टर वत्सला अग्रवाल के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को सुबह 11 बजे से शुरू होगी. 8 मई को शाम 4 बजे तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं. उसके बाद 8 मई को ही 5 बजे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी. उसके बाद 31 मई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली मेडिकल काउंसिल के शास्त्री पार्क स्थित ऑफिस में वोटिंग होगी. उसी दिन शाम को 6 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी.

डीएमसी चुनाव में प्रत्याशी ने बताए मुद्दे : डीएमसी चुनाव में सदस्य पद के लिए नामांकन करने वाले डॉक्टर हंसराज सतीजा ने बताया कि वह डीएमसी का चुनाव इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस डॉक्टरों के खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस की आने वाली शिकायतों को ओपिनियन के लिए सीधे डीएमसी को भेज देती है. इस तरह से पूरी दिल्ली से शिकायतों का बोझ डीएमसी के ऊपर पड़ता है. डीएमसी के पास इतने लोग नहीं हैं कि इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों के खिलाफ नेगलिजेंस की शिकायतों की सही तरीके से जांच हो सके.

आठ सदस्य पदों के लिए 60 डॉक्टरों ने किया नामांकन (ETV Bharat)

दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि डीएमसी की डिस्पलेरी कमेटी डॉक्टर के खिलाफ जांच करके अपना ओपिनियन देने के साथ ही उस पर एक्शन देते हुए प्रैक्टिस को सस्पेंड कर देती है, जबकि डीएमसी की डिस्प्लिनरी कमेटी के पास एक्शन लेने की पावर नहीं है. डीएमसी में यह गलत रवैया अपनाया जा रहा है. इसमें सुधार के मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं. डॉक्टर सतीजा ने कहा कि नेग्लिजेंस के मामलों को देखने के लिए इस तरह की व्यवस्था बननी चाहिए कि हर जिले में जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उस जिले से संबंधित मामले उस अस्पताल के अंदर डिस्प्लिनरी कमेटी बना करके उसको भेजे जाएं. फिर वह कमेटी उन मामले को देखे.

दिल्ली मेडिकल काउंसिल का 31 मई को चुनाव,
दिल्ली मेडिकल काउंसिल का 31 मई को चुनाव, (ETV Bharat)

आरोपी डॉक्टर को भी अपना वकील ले जाने की हो छूट: कमेटी के सामने शिकायत करने वाले मरीज को और आरोपी डॉक्टर को भी अपना वकील ले जाने की छूट होनी चाहिए. जबकि अभी तक डिस्प्लिनरी कमेटी के सामने किसी को वकील ले जाने की छूट नहीं है. इस वजह से डॉक्टर पेशेंट अपनी बात सही तरीके से रख भी नहीं पाते हैं और डीएमसी की डिस्प्लिनरी कमेटी अपने मनमाने तरीके से उस पर निर्णय ले लेती है. इस तरह की प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए.

डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन और रिन्युअल में देरी का मुद्दा : डीएमसी सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे रेजिडेंट डॉक्टर अभिषेक गर्ग ने बताया कि वह इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि डीएमसी डॉक्टरों और मरीज दोनों के लिए काम करे. अभी डीएमसी के काम से डॉक्टर भी परेशान हैं. फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को रजिस्ट्रेशन कराने में महीनों लग जाते हैं. इसकी वजह से वह अपनी प्रैक्टिस शुरू नहीं कर पाते हैं. इसके अलावा डीएमसी में भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आते रहे हैं.

डॉक्टरों को रजिस्ट्रेशन में आ रही समस्या: साढ़े सात करोड़ सालाना आमदनी वाली डीएमसी डॉक्टरों और मरीजों के लिए ठीक से काम नहीं कर पा रही है. डीएमसी को पिछले साल बहुत सारी शिकायतों के चलते उपराज्यपाल ने भंग कर दिया था, जिसकी वजह से डॉक्टरों को रजिस्ट्रेशन में समस्या आ रही है. डॉक्टर अभिषेक गर्ग ने बताया कि डॉक्टरों को रिन्यूवल में भी समस्या आ रही है. इन सारी समस्याओं को खत्म करने के मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं.

डीएमसी डॉक्टर और मरीज दोनों के हित में काम करे : हमें ऐसी डीएमसी नहीं चाहिए जो डॉक्टरों और मरीजों के हित में काम ना कर सके. डीएमसी ऐसी होनी चाहिए जो डॉक्टर और मरीज दोनों के हित में काम करे. कुछ पुराने डॉक्टरों ने ग्रुप ने डीएमसी पर कब्जा कर रखा है जो दूसरे लोगों को आने देना नहीं चाहते हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे लोगों को हटाने के मुद्दे पर में चुनाव लड़ रहा हूं.

डीएमए से डीएमसी सदस्य पद के लिए आए 11 नामांकन :बता दें कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल में कुल 25 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक सदस्य को दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से डीएमसी में भेजा जाता है. दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से डीएमसी सदस्य बनने के लिए शुक्रवार को शाम 3 बजे तक नामांकन का समय था. समय समाप्त होने तक कुल 11 डॉक्टरों ने डीएमए की ओर से डीएमसी सदस्य बनने के लिए नामांकन किया है.

नामांकन पत्रों की जांच के बाद अंतिम सूची होगी जारी: इस चुनाव प्रक्रिया के चुनाव अधिकारी डॉ. अजय लेखी ने बताया कि 11 नामांकन पत्रों की जांच करने के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी. पांच तारीख को नाम वापसी होगी. फिर डीएमए की ओर से मतदान कराया जाएगा. इस चुनाव सभी डीएमए के सदस्य वोट डालेंगे. जो इस चुनाव में जो विजयी होगा उसको डीएमए की ओर से डीएमसी में नॉमिनेट कर दिया जाएगा.

डीएमसी के आठ सदस्य का चयन सीधे चुनाव के द्वारा: उन्होंने बताया कि डीएमसी के आठ सदस्य सीधे चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं जिनमें डीएमसी में रजिस्टर्ड डॉक्टर वोट डालते हैं. इसके अलावा दिल्ली के हर मेडिकल कॉलेज से एक सदस्य नॉमिनेट किया जाता है. इस तरह से कुल 25 सदस्यीय दिल्ली मेडिकल काउंसिल का गठन होता है. इन्हीं 25 में से फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और रजिस्ट्रार चुने जाते हैं.

महिला आरक्षण भी डीएमसी चुनाव में मुद्दा: दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सचिव और डीएमसी के पूर्व सदस्य डॉ अजय गंभीर ने चुनाव में महिला डॉक्टरों के प्रतिनिधित्व का भी मुद्दा उठाया है. उनका कहना है कि जब बार काउंसिल आफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को आरक्षण दे दिया. सभी बार एसोसिएशन में भी महिला वकीलों को आरक्षण दे दिया तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल के चुनाव में भी महिला डॉक्टरों को आरक्षण मिलना चाहिए था. 25 में से कुछ पद महिलाओं के लिए रिज़र्व होने चाहिए थे, जो नहीं किए गए.

पूर्व सचिव और डीएमसी के पूर्व सदस्य डॉ अजय गंभीर ने उठाए कई सवाल (ETV Bharat)

डीएमसी के पूर्व सदस्य ने कहा कि हमारी मांग है कि महिला डॉक्टरों के लिए भी कुछ पद रिजर्व करने के बाद ही चुनाव कराया जाए. साथ ही उन्होंने मांग की कि जिन लोगों के ऊपर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं. जिनके खिलाफ शिकायतों की वजह से पिछले साल डीएमसी को उपराज्यपाल ने भंग किया था ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है.

आरोपियों के खिलाफ तुरंत बैन लगना चाहिए : डीएमसी के पूर्व सदस्यों की मांग है कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए भी कदम उठाया जाए, जबकी सरकार ने ऐसे आरोपितों के खिलाफ धन के दुरुपयोग का मामला भी पाया था और उन पर रिकवरी के लिए भी एक्शन लिया था.लेकिन सरकार ने उनको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है. सरकार को ऐसे लोगों को तुरंत बैन करना चाहिए.

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