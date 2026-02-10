ETV Bharat / state

अग्निवीर भर्ती में 5वें दिन शामिल हुए 911 अभ्यर्थी, कल फतेहपुर-लखनऊ की तहसीलों के युवा लेंगे भाग

रैली में उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले की कानपुर, घाटमपुर, नरवल और बिल्हौर तहसीलों  के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया.

Source: Central Command Headquarters
1406 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था. (Source: Central Command Headquarters)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 10:09 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: भर्ती कार्यालय लखनऊ की तरफ से आयोजित लखनऊ छावनी स्थित एएमसी स्टेडियम में आयोजित भर्ती रैली के पांचवें दिन मंगलवार को अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) श्रेणी के लिए भर्ती रैली आयोजित की गई. इस भर्ती रैली में उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले की कानपुर, घाटमपुर, नरवल और बिल्हौर तहसीलों के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया.

तहसीलों के लिए भर्ती रैली होगी: मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि इन तहसीलों से अग्निवीर जनरल ड्यूटी श्रेणी के लिए कुल 1406 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था, जिसमें 911 (64.79%) अभ्यर्थी इस भर्ती रैली में शामिल हुए.

11 फरवरी 2026 को अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD) श्रेणी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की बिंदकी, फतेहपुर और खागा तहसील और लखनऊ जिले की मलिहाबाद, बक्शी का तालाब (बीकेटी), लखनऊ, मोहनलालगंज व सरोजनीनगर तहसीलों के लिए भर्ती रैली होगी.

13 जिलों के अभ्यार्थी रैली में शामिल हुए: आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस लखनऊ के तहत उत्तर प्रदेश के 13 जिले औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर और लखनऊ के अभ्यर्थी इस रैली में शामिल हैं. पीआरओ शांतनु प्रताप सिंह का कहना है कि अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और दलालों के झांसे में न आएं.

चयन पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी: किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सेना में चयन पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होता है. इसका मकसद सशस्त्र बलों के लिए सबसे अच्छे व योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना है. 6 फरवरी से मध्य कमान के लखनऊ स्थित आर्मी चिकित्सा कोर केंद्र एवं कॉलेज के ग्राउंड पर अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हुई है. अब तक की ये छठी अग्निवीर भर्ती रैली है. 18 फरवरी को इसी मैदान पर महिला अग्निवीर भर्ती भी आयोजित की जाएगी.

