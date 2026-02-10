ETV Bharat / state

अग्निवीर भर्ती में 5वें दिन शामिल हुए 911 अभ्यर्थी, कल फतेहपुर-लखनऊ की तहसीलों के युवा लेंगे भाग

1406 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था. ( Source: Central Command Headquarters )

लखनऊ: भर्ती कार्यालय लखनऊ की तरफ से आयोजित लखनऊ छावनी स्थित एएमसी स्टेडियम में आयोजित भर्ती रैली के पांचवें दिन मंगलवार को अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) श्रेणी के लिए भर्ती रैली आयोजित की गई. इस भर्ती रैली में उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले की कानपुर, घाटमपुर, नरवल और बिल्हौर तहसीलों के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया. तहसीलों के लिए भर्ती रैली होगी: मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि इन तहसीलों से अग्निवीर जनरल ड्यूटी श्रेणी के लिए कुल 1406 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था, जिसमें 911 (64.79%) अभ्यर्थी इस भर्ती रैली में शामिल हुए. 11 फरवरी 2026 को अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD) श्रेणी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की बिंदकी, फतेहपुर और खागा तहसील और लखनऊ जिले की मलिहाबाद, बक्शी का तालाब (बीकेटी), लखनऊ, मोहनलालगंज व सरोजनीनगर तहसीलों के लिए भर्ती रैली होगी.