राजस्थान CET सीनियर सेकेंडरी के अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का अंतिम मौका, यहां जानें डिटेल
CET सीनियर सेकेंडरी स्तर-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जून से 23 जुलाई 2026 तक आमंत्रित किए गए थे.
Published : October 15, 2026 at 5:53 PM IST
जयपुरः राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सेकेंडरी स्तर)-2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन वापस लेने का अंतिम अवसर दिया है. अभ्यर्थी 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अपना आवेदन वापस ले सकेंगे.
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने के बावजूद आवेदन वापस नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ पात्रता जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. बोर्ड सचिव प्रीति माथुर ने बताया कि CET सीनियर सेकेंडरी स्तर-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जून से 23 जुलाई 2026 तक आमंत्रित किए गए थे.
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SSO पोर्टल से वापस ले सकेंगे आवेदनः बोर्ड ने भर्ती विज्ञापन के बिंदु संख्या 14 में निर्धारित आवेदन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को यह अंतिम अवसर दिया है. आवेदन वापस लेने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि में SSO पोर्टल पर लॉगिन करना होगा. इसके बाद Recruitment Portal में जाकर My Recruitment सेक्शन में संबंधित परीक्षा के सामने उपलब्ध Withdraw बटन पर क्लिक करना होगा. इस प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन वापस ले सकेंगे.
दोबारा आवेदन स्वीकार नहीं होंगेः बोर्ड ने अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने से पहले सावधानीपूर्वक निर्णय लेने की सलाह दी है. आवेदन वापस लेने के बाद संबंधित अभ्यर्थी का दोबारा ऑनलाइन आवेदन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसे में अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने से पहले अपनी पात्रता और परीक्षा में शामिल होने के निर्णय की अच्छी तरह जांच करने को कहा गया है.
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1 से 3 दिसंबर तक होगी परीक्षाः राजस्थान समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सेकेंडरी स्तर)-2026 का आयोजन 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा. बोर्ड के अनुसार परीक्षा प्रदेश के 38 जिलों में आयोजित होगी. परीक्षा केंद्रों के लिए जिलों की सूची विज्ञप्ति के परिशिष्ट-1 में दी गई है. भर्ती से संबंधित अन्य शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन और संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार यथावत रहेंगी.