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राजस्थान CET सीनियर सेकेंडरी के अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का अंतिम मौका, यहां जानें डिटेल

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सेकेंडरी स्तर)-2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन वापस लेने का अंतिम अवसर दिया है. अभ्यर्थी 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अपना आवेदन वापस ले सकेंगे.