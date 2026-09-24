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लखनऊ में 68500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन, खींच कर ले गई पुलिस, बोले- हमारे साथ धोखा हुआ

विधानसभा जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने भाजपा कार्यालय के पास रोक दिया. इससे नाराज अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की.

भाजपा कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी.
भाजपा कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 4:11 PM IST

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लखनऊ : 68,500 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. अभ्यर्थियों ने सरकार से 30 प्रतिशत और 33 प्रतिशत शासनादेश वापस लेने तथा 68,500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की. अभ्यर्थियों के हाथों में अपनी मांगों से जुड़े पोस्टर और बैनर भी थे.

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा, हमारी मांग पूरी करो, हमारी एक ही मांग है. 30 प्रतिशत और 33 प्रतिशत शासनादेश वापस लो, 68,500 भर्ती पूरी करो. न्याय दो, हक दो, भर्ती पूरी करो. योगी जी न्याय करो. 68,500 भर्ती पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो. अभ्यर्थियों को विधानसभा की ओर बढ़ने से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोक लिया और खींचते हुए पुलिस बस में ले जाकर बैठा दिया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेज दिया. इसके बाद अभ्यर्थी ईको गार्डन में प्रदर्शन करने लगे.

68500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे आदित्य पांडे ने कहा कि 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा. उन्होंने दावा किया कि करीब 27 हजार सीटें खाली हैं, लेकिन सरकार भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि इस मामले में मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत कराई जाए.

आदित्य पांडे ने कहा, हम लोग विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रास्ते में ही रोक लिया और हमें ईको गार्डन भेज दिया. हमारे साथ धोखा किया गया है, लेकिन हम दोबारा आएंगे और अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन-प्रशासन या सरकार के किसी मंत्री और नेता से इस मुद्दे पर कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है.

वहीं, लखनऊ में आज सुबह 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भी भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. पुलिस प्रशासन को प्रदर्शनकारियों को ईको गार्डन भेजने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है.

69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी इससे पहले भी सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के आवास का घेराव कर चुके हैं. पिछले दिनों उन्होंने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का भी घेराव किया था. अब भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन के बाद एक बार फिर शिक्षक भर्ती का मुद्दा राजधानी में चर्चा में है.

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