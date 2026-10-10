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शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद का आवास, सीएम से मुलाकात का मिला आश्वासन

शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद का आवास. . ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शनिवार को आरक्षण विसंगति के समाधान, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश का अनुपालन तथा पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर ‘दस्तक दो अभियान’ के तहत कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन के दौरान मंत्री ने अभ्यर्थियों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री से मिलाने का आश्वासन दिया. वार्ता के बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को बसों में बैठाकर ईको गार्डन धरना स्थल भेज दिया.

शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद का आवास. (ईटीवी भारत) आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगति के प्रकरण पर माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आदेश जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि आयोग के आदेश के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी का लाभ देते हुए परिणाम संशोधित किया जाए और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए. इसके साथ ही आरक्षण विसंगति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए. अभ्यर्थी आशुतोष वर्मा का कहना है कि आदेश जारी होने के बावजूद अब तक उनकी मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है.