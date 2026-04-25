ETV Bharat / state

पंचकूला नगर निगम चुनाव: अंतिम दिन मेयर के लिए 5 उम्मीदवार, वार्ड सदस्यों के लिए 65 कैंडिडेट्स ने भरा नामांकन

नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन मेयर के लिए 5 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन ( ETV Bharat )