पंचकूला नगर निगम चुनाव: अंतिम दिन मेयर के लिए 5 उम्मीदवार, वार्ड सदस्यों के लिए 65 कैंडिडेट्स ने भरा नामांकन
पंचकूला नगर निगम चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है.
Published : April 25, 2026 at 10:34 PM IST
पंचकूला: नगर निगम के चुनावों में नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन आज मेयर पद के लिए पांच उम्मीदवारों ने नामांकन भरे. इनके साथ इस पद के लिए नामांकन भरने वालों की कुल संख्या 9 हो गई है. रिटर्निंग अधिकारी सह-एसडीएम कालका संयम गर्ग ने बताया कि आज 65 उम्मीदवारों ने सदस्य पद के लिए नामांकन भरा, जिन्हें मिलाकर उम्मीदवारों की कुल संख्या 123 हो गई है.
वार्ड नंबर-1 से परमजीत कौर, अमृत कौर और मोनिका बंसल
वार्ड नंबर-2 से चारू चावला और परमजीत कौर
वार्ड नंबर-3 से सुरेश कुमार वर्मा, रितु, रितु
वार्ड नंबर-4 से भारत हितैषी
वार्ड नंबर-5 से विशाल और तरूण साहनी
वार्ड नंबर-6 से गगन चावला
वार्ड नंबर-7 से दीपक छावरिया, राकेश मलिक, गुरदीश, राजन, प्रेमकुमार, सूरज, ज्योति प्रसाद और रानी देवी
वार्ड नंबर-8 से राजकुमार जैन, विनोद कुमार और हरिंद्र
वार्ड नंबर-9 से ममता स्वामी, दिनेश ढांडा, नवल किशोर जैसवाल और सुखवीर सिंह
वार्ड नंबर-10 से जगदीप सिंह, मनजेश, सौरव चौधरी, कार्तिक कौशल और पंकज
वार्ड नंबर 11 से अंजू और अनुराधा पुरी
वार्ड नंबर-12 से सुखवीर पुनिया और संजीव कुमार
वार्ड नंबर-13 से दीपक गर्ग, सिंपी गर्ग और विशाल भारद्वाज
वार्ड नंबर- 14 से राकेश गोयल, चारु गोयल, सुमित कुमार, सुशील गर्ग और पीयूष गौतम
वार्ड नंबर-15 से रितु, पिंकी और मोनिका
वार्ड नंबर-16 से रोशनी देवी, जतिंदर कौर, नैना, स्नेहा, सुनीता देवी, गीता देवी और निर्मला देवी
वार्ड नंबर-17 से मुकेश कुमार, रोहित, अशोक कुमार, अशोक कुमार, आशीष कुमार रंगा और मोहन लाल
वार्ड नंबर-18 से अमनदीप कौर और मोनिका देवी
वार्ड नंबर-19 से मनीषा रानी और राजविंदर कौर
वार्ड नंबर 20 से गुरदास सिंह बैहर.
|नगर निगम
|बीजेपी प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|पंचकूला
|श्यामलाल बंसल
|सुधा भारद्वाज
चुनाव का शेड्यूल -
|नामांकन
|21 से 25 अप्रैल तक
|नामांकन पत्रों की जांच
|27 अप्रैल
|नाम वापसी
|28 अप्रैल
|वोटिंग
|10 मई (सुबह 8 से 6 बजे)
|जरूरत पड़ने पर दोबारा मतदान
|12 मई
|मतगणना
|13 मई
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