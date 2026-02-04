ETV Bharat / state

खूंटी नगर पंचायत चुनाव, अध्यक्ष पद समेत 33 अभ्यर्थियों ने दाखिल किया नामांकन, भाजपा समर्थित प्रत्याशी रानी टूटी आज करेंगी नॉमिनेशन

खूंटी: नगर पंचायत चुनाव को लेकर खूंटी में नामांकन प्रक्रिया के पांचवें दिन जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मनोनित बोदरा समेत विभिन्न वार्ड पार्षद पदों के लिए कुल 33 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया. वहीं अलग-अलग वार्डों के लिए 14 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्रों की खरीदारी की. अब तक दो दिनों में वार्ड पार्षद पद के लिए कुल 41 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं.

कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मनोनित बोदरा ने नामांकन किया

मंगलवार को नामांकन को लेकर समाहरणालय परिसर में दिनभर गहमागहमी रही. सुबह 11 बजे से ही उम्मीदवारों और उनके समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया था. अध्यक्ष पद की कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मनोनित बोदरा कचहरी मैदान से ढोल-नगाड़ों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के रूप में नामांकन करने पहुंचीं. इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा जुलूस की अगुवाई कर रहे थे.

पांचवें दिन नामांकन दाखिल करने वालों में वार्ड संख्या एक से राजकुमार प्रसाद, फरहीन सबा और आसिफ इकबाल, वार्ड दो से सुमित्रा कुमारी, वार्ड तीन से दिनेश कुमार महतो और सुरेश जायसवाल, वार्ड चार से हेमंती कुमारी और अनिता देवी, वार्ड छह से सुलोचना देवी, संजू देवी और अंजना देवी, वार्ड सात से प्रेमानंद तिवारी, अनूप कुमार साहू, दीपक साहू और आंचल देवी, वार्ड आठ से शशांक शेखर, रोहित कुमार और प्रदीप साहू, वार्ड नौ से विनय नायक और योगेंद्र नायक, वार्ड 10 से मो. आदिल हुसैन और मो. खालिद हुसैन, वार्ड 12 से अनिल कच्छप, वार्ड 13 से शेपलि स्मृति भेंगरा और जूही प्रियंका तोपनो, वार्ड 15 से कविता वर्मा, वार्ड 16 से लिली सुषमा भेंगरा, वार्ड 17 से मिखाइल तिडू और आनंद मसीह तिडू, वार्ड 18 से गंगू टूटी और सुंदरमनी हंस तथा वार्ड 19 से बसंती पूर्ति और हुलासी भेंगरा शामिल हैं.

खूंटी शहर को 'खिलखिलाता शहर' बनाना है- मनोनित बोदरा

नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अध्यक्ष पद की कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मनोनित बोदरा ने कहा कि उनका लक्ष्य खूंटी शहर को एक 'खिलखिलाता शहर' बनाना है. उन्होंने कहा कि नगर पंचायत वर्तमान में पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है, जिनका समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी. उन्होंने बिना किसी भेदभाव के योजनाओं को धरातल पर उतारने का भरोसा भी दिलाया.

उल्लेखनीय है कि मनोनित बोदरा स्थानीय कदमा की निवासी हैं. उनके पति विल्सन बोदरा हैं और वह जल संसाधन विभाग से वर्ष 2018 में सहायक पद से सेवानिवृत्त हुई हैं. कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है.