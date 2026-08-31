नगर निकाय चुनाव : आज नामांकन का आखिरी दिन, बिना सिंबल के ही उम्मीदवार दे रहे आवेदन, बड़े नामों का इंतजार
आज अंतिम दिन होने से जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है, जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं हो.
Published : August 31, 2026 at 12:57 PM IST
जोधपुर : नगर निगम के लिए नामांकन के अंतिम दिन उम्मीदवारों में जोश देखने को मिल रहा है. सोमवार को भारतीय जनता पार्टी , कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ-साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रट परिसर पहुंच रहे हैं. हालांकि, किसी भी प्रत्याशी के पास अपनी पार्टी का सिंबल नहीं है. आज शाम तक दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की सूची सामने आएगी.
जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि आज अंतिम दिन होने से जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है, जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं हो. आज नामांकन की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस की ओर से पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश जोशी ने वार्ड संख्या 44 से अपना नामांकन भरा. वार्ड संख्या 92 से कुलदीप जांगिड, वार्ड संख्या 89 से बीजेपी की पूजा सोनी, वार्ड संख्या 24 से भाग्यश्री आचार्य ने अपना नामांकन भरा. इसी तरह से बार्ड संख्या 50 से हेमाराम ने भाजपा से नामांकन भरा.
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यह बड़े नाम अभी आना बाकी : जोधपुर नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों की ओर से पुराने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है. इसके तहत कांग्रेस से जेडीए के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, पूर्व महापौर कुंती देवड़ा, जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा भी नामांकन भरेंगे. इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद्र मेहता और राजसीको (राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड) के पूर्व अध्यक्ष मेघराज लोहिया भी नामांकन भरेंगे.
सर प्रताप सिंह को नमन कर आगे बढ़ रहे प्रत्याशी : कलेक्ट्रेट परिसर में सर प्रताप सिंह की मूर्ति लगी हुई है. नामांकन भरने वाला प्रत्येक प्रत्याशी पहले यहां आकर नमन करता है और फिर आगे बढ़ रहा है. जोधपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित महाराजा सर प्रताप सिंह की मूर्ति को लोग न्याय के देवता के रूप में पूजते हैं.