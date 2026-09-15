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मेरठ में होमगार्ड भर्ती दौड़ में हादसा, एक अभ्यर्थी की मौत, 9 की हालत गंभीर, स्टेडियम में मची अफरा-तफरी

मेरठ : उत्तर प्रदेश में 41,424 होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के पहले ही दिन मेरठ में बड़ा हादसा हो गया. कैलाश प्रकाश स्टेडियम में आयोजित दौड़ के दौरान 10 अभ्यर्थियों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पूरे भर्ती स्थल पर भगदड़ और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

सभी बीमार अभ्यर्थियों को लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक अभ्यर्थी की मौत हो गई. ​मृतक अभ्यर्थी के साथी शामली निवासी सचिन सहित अन्य 9 अभ्यर्थियों का फिलहाल अस्पताल में उपचार चल रहा है.

​भर्ती स्थल पर मौजूद लोगों और साथी अभ्यर्थियों के अनुसार आशंका जताई जा रही है कि कुछ युवाओं ने शारीरिक क्षमता (स्टैमिना) बढ़ाने के लिए दौड़ से ठीक पहले प्रतिबंधित इंजेक्शन या दवाओं का सहारा लिया था. हालांकि, पुलिस और प्रशासन ने अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होने की बात कही है.