मेरठ में कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल में बिगड़ी अभ्यर्थियों की तबीयत, बेहोश होकर मैदान में गिरे, 8 अस्पताल में भर्ती

मेरठ में कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल में बिगड़ी अभ्यर्थियों की तबीयत, बेहोश होकर मैदान में गिरे, 8 अस्पताल में भर्ती
एक अभ्यर्थी अचानक अचेत होकर गिर पड़ा. कुछ देर बाद जैसे ही उसे होश आया, वह बिना स्थिति समझे दोबारा ट्रैक पर दौड़ने लगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 3:40 PM IST
मेरठ : उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के शारीरिक दक्षता परीक्षण (फिजिकल टेस्ट) के पहले ही दिन मैदान में कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई. 8 अभ्यर्थियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मेरठ के छठी वाहिनी पीएसी परिसर में आयोजित शारीरिक परीक्षा में दौड़ और गर्मी के कारण कई अभ्यर्थी चक्कर खाकर गिर पड़े, जिन्हें तत्काल एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया.
ग्राउंड पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, दूसरे बैच की दौड़ के दौरान एक अभ्यर्थी लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद अचानक अचेत होकर गिर पड़ा. कुछ देर बाद जैसे ही उसे होश आया, वह बिना स्थिति समझे दोबारा ट्रैक पर दौड़ने लगा. पुलिसकर्मियों और वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे रोककर संभाला और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया.
शारीरिक परीक्षा के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर कुल 8 अभ्यर्थियों को अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया. अस्पताल में जिन अभ्यर्थियों को भर्ती कराया गया हैं इनमें विपुल, ऋतिक शर्मा, आकाश, अजय, मुकुल, प्रिंस और सुमित आदि हैं. प्राथमिक उपचार के अभिषेक को छुट्टी दे दी गई. मैदान के भीतर और बाहर अभ्यर्थियों के बीच यह अफवाह और चर्चा रही कि कुछ अभ्यर्थियों ने समय सीमा में दौड़ पूरी करने के लिए प्रतिबंधित दवा या एनर्जी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया था.
भर्ती प्रक्रिया की निगरानी कर रहे नोडल अधिकारी एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया, शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मैदान पर मेडिकल टीम और एंबुलेंस 24 घंटे तैनात है. मौसम और शारीरिक दबाव के कारण कुछ अभ्यर्थियों को डिहाइड्रेशन व थकान की शिकायत हुई थी, जिन्हें समय रहते प्राथमिक उपचार व अस्पताल भिजवाया गया.
प्रतिबंधित दवा के सेवन की चर्चाओं पर अवनीश कुमार ने बताया, बिना डॉक्टरी जांच और मेडिकल रिपोर्ट के ऐसी चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती. यदि मेडिकल जांच में ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी. अभ्यर्थियों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे किसी भी तरह के हानिकारक सप्लीमेंट्स का सेवन न करें और अपनी प्राकृतिक क्षमता पर भरोसा रखें.
बता दें, छठी वाहिनी पीएसी परिसर में छह दिनों तक चलने वाले इस फिजिकल टेस्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और बायोमेट्रिक जांच के बाद ही मैदान में एंट्री दी जा रही है. अभ्यर्थियों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति या अभिभावक के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी है.
अभ्यर्थियों को 25 मिनट की निर्धारित समय-सीमा के भीतर 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है. पहले दिन लगभग 900 अभ्यर्थियों को 4 से 5 बैचों में मैदान में उतारा गया.
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