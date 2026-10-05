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मेरठ में कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल में बिगड़ी अभ्यर्थियों की तबीयत, बेहोश होकर मैदान में गिरे, 8 अस्पताल में भर्ती

अभ्यर्थियों को एंबुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के शारीरिक दक्षता परीक्षण (फिजिकल टेस्ट) के पहले ही दिन मैदान में कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई. 8 अभ्यर्थियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मेरठ के छठी वाहिनी पीएसी परिसर में आयोजित शारीरिक परीक्षा में दौड़ और गर्मी के कारण कई अभ्यर्थी चक्कर खाकर गिर पड़े, जिन्हें तत्काल एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया.

​ग्राउंड पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, दूसरे बैच की दौड़ के दौरान एक अभ्यर्थी लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद अचानक अचेत होकर गिर पड़ा. कुछ देर बाद जैसे ही उसे होश आया, वह बिना स्थिति समझे दोबारा ट्रैक पर दौड़ने लगा. पुलिसकर्मियों और वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे रोककर संभाला और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. शारीरिक परीक्षा के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर कुल 8 अभ्यर्थियों को अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया. ​अस्पताल में जिन अभ्यर्थियों को भर्ती कराया गया हैं इनमें विपुल, ऋतिक शर्मा, आकाश, अजय, मुकुल, प्रिंस और सुमित आदि हैं. प्राथमिक उपचार के अभिषेक को छुट्टी दे दी गई. ​मैदान के भीतर और बाहर अभ्यर्थियों के बीच यह अफवाह और चर्चा रही कि कुछ अभ्यर्थियों ने समय सीमा में दौड़ पूरी करने के लिए प्रतिबंधित दवा या एनर्जी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया था. ​भर्ती प्रक्रिया की निगरानी कर रहे नोडल अधिकारी एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया, शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मैदान पर मेडिकल टीम और एंबुलेंस 24 घंटे तैनात है. मौसम और शारीरिक दबाव के कारण कुछ अभ्यर्थियों को डिहाइड्रेशन व थकान की शिकायत हुई थी, जिन्हें समय रहते प्राथमिक उपचार व अस्पताल भिजवाया गया.