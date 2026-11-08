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JTET अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, 10 अंक ग्रेस मार्क्स की मांग

रांची: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET-2026) में कथित अनियमितताओं और प्रश्नपत्र में हुई त्रुटियों को लेकर अभ्यर्थियों की मांग तेज हो गई है. छात्र नेता सुनील कुमार यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम मांग पत्र और ज्ञापन सौंपा. इसमें परीक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई है. ज्ञापन में एडमिट कार्ड में हुई गलतियों, प्रश्नपत्र में गलत सवाल, मिसप्रिंट और प्रिंटिंग संबंधी त्रुटियों का मुद्दा उठाया गया है.

साथ ही ऐसे प्रश्नों पर भी आपत्ति जताई गई है, जिनमें समान या दो-दो सही विकल्प दिए गए थे. छात्र नेता ने इन गलतियों से प्रभावित अभ्यर्थियों को उचित राहत देने और सभी पात्र अभ्यर्थियों को 10 अंक बोनस या ग्रेस मार्क्स देने की मांग की है. इस मांग पत्र को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में खीरी विधानसभा के विधायक राजेश कच्छप की भूमिका रही. सुनील कुमार यादव ने इसके लिए उनका आभार जताया. उन्होंने त्योहार के बाद JTET अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का अनुरोध भी किया है, ताकि परीक्षा से जुड़ी समस्याओं को सीधे उनके समक्ष रखा जा सके.

परीक्षा में हुई त्रुटियों के लिए उचित समाधान चाहियेः छात्र नेता

सुनील कुमार यादव ने कहा कि JTET अभ्यर्थियों के भविष्य और उनके साथ न्याय का सवाल है. यह किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के अधिकारों से जुड़ा मामला है. उन्होंने अभ्यर्थियों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि उनकी मांगों का उद्देश्य किसी का विरोध करना नहीं, बल्कि परीक्षा में हुई त्रुटियों के लिए उचित समाधान और अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना है.